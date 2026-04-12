Thuisbatterij: Is het de investering waard?

Expert Martien Visser en woordvoerder Joyce Donat beantwoorden vragen over thuisbatterijen: Wanneer is een thuisbatterij rendabel? Wat zijn de voor- en nadelen? En is het slim om nu al te investeren?

We leggen jullie vragen voor aan Martien Visser, energie-expert en emeritus-lector Energie & Netwerken bij de Hanzehogeschool Groningen, en Joyce Donat, woordvoerder energie bij de Consumentenbond. De opkomst van thuisbatterijen en de interesse in duurzame energieoplossingen is groot.

Veel huishoudens overwegen de aanschaf, maar er zijn belangrijke overwegingen.<\/p>

Een thuisbatterij slaat stroom op die je opwekt met zonnepanelen, zodat je die later op de dag kunt gebruiken, bijvoorbeeld 's avonds wanneer de zon niet schijnt of de energievraag toeneemt. Er zijn verschillende verdienmodellen voor thuisbatterijen. Het eerste verdienmodel betreft het verhuren van de thuisbatterij aan een partij die handelt op de energiemarkt. Deze partij koopt goedkope stroom in op slimme momenten en verkoopt duurdere stroom, waarbij een deel van de winst naar jou gaat. Hoewel dit model momenteel populair is, waarschuwt Visser voor een oververzadiging van de markt. Te veel thuisbatterijen kunnen elkaar 'kapot concurreren', vergelijkbaar met de fluctuaties in de stroomprijs bij overproductie van zonnepanelen.<\/p>

Het tweede verdienmodel is direct gekoppeld aan het eigen gebruik van zonne-energie. Door de opgewekte stroom op te slaan, kun je deze gebruiken voor bijvoorbeeld het opladen van een elektrische auto, het aandrijven van een warmtepomp of het gebruiken van airconditioning. Dit is vooral interessant voor huishoudens met een relatief hoog stroomverbruik in de avonduren. De Consumentenbond geeft aan dat de terugverdientijd van een thuisbatterij gemiddeld 15 jaar bedraagt, even lang als de levensduur. Een belangrijke kanttekening is dat de terugverdientijd sterk afhankelijk is van de individuele situatie van een huishouden. Goede isolatie blijft de basis voor energiebesparing, en het is niet voor iedereen rendabel om een thuisbatterij aan te schaffen. Het is belangrijk om te onthouden dat je er niet rijk van wordt, maar het geeft wel een gevoel van controle en onafhankelijkheid.<\/p>

Er is een wijdverbreid misverstand over het kopen van goedkope stroom om deze vervolgens op te slaan en te verkopen. In Nederland is dit financieel niet aantrekkelijk vanwege de energiebelasting die je betaalt over de gekochte stroom. De belasting krijg je niet terug bij het terugleveren van stroom aan het net. Het meest aantrekkelijk is dus om de batterij op te laden met je eigen zonne-energie. Er is een onderscheid tussen thuisbatterijen en stekkerbatterijen. Thuisbatterijen worden professioneel geïnstalleerd en hebben een grotere capaciteit, vaak genoeg voor één tot twee dagen stroomverbruik voor een gemiddeld huishouden. De aanschafkosten liggen aanzienlijk hoger. Stekkerbatterijen zijn kleiner, kunnen in een stopcontact worden gestoken en mogen maximaal 800 watt leveren. Ze zijn goedkoper, maar ook minder krachtig. Beide batterijtypen slaan stroom op voor later gebruik.<\/p>

Bij de aanschaf van een thuisbatterij is het cruciaal om alert te zijn op 'cowboys' in de markt. Het is belangrijk om grondig onderzoek te doen, reviews te lezen, ervaringen van anderen te raadplegen en te letten op keurmerken. Laat de installatie over aan een erkende installateur die de certificering en veiligheid controleert. Voor stekkerbatterijen zijn er ook belangrijke regels. Ze mogen maximaal 800 watt per stopcontact leveren, wat voldoende is voor kleinere apparaten. Het is aan te raden de batterij aan te sluiten op een aparte groep in de meterkast om het overzicht te behouden.<\/p>

Een cruciale vraag is of het verstandig is om te wachten met de aanschaf, gezien de verwachting dat batterijen in de toekomst goedkoper en beter zullen worden. Visser bevestigt dat batterijen inderdaad steeds goedkoper worden. De keerzijde van wachten is dat de concurrentie tussen batterijen toeneemt, waardoor de verdiensten wellicht zullen afnemen. De ontwikkeling van slimme energiemanagementsystemen, die de energiebehoefte van apparaten en de zonneproductie op elkaar afstemmen, kan in de toekomst een rol spelen. Deze systemen optimaliseren het gebruik van zonne-energie en kunnen de behoefte aan een thuisbatterij deels verminderen.<\/p>





