Three people arrested at the start of refugee temporary shelter construction in IJsselstein

Three people were arrested at the start of the construction of a temporary shelter for refugees in IJsselstein. They blocked the entrance to the construction site by locking themselves to a fence. The construction work was supposed to start today, but was delayed because of the actions of the protesters. The police had to remove the protesters and arrest them. The football club, IJFC, also opposes the start of the construction work. They are going to court to challenge the start of the construction work. The club claims that there are no clear agreements on the conditions for using the field, such as the consequences for the club and the restoration work. The club asked the municipality not to start the construction work until all the agreements are carefully worked out and written down.

RTV UtrechtBij de start van de bouw van de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein zijn vanmorgen drie mensen opgepakt. Ze blokkeerden de ingang van het bouwterrein door zich vast te ketenen aan een hek.

Vanaf 1 juli worden maximaal 150 statushouders opgevangen op een van de velden van voetbalclub IJFC. Voor die tijdelijke noodopvang moeten onder meer de leidingen op sportpark Groenvliet worden aangepast en dat werk zou vanochtend beginnen. Doordat actievoerders zich hadden vastgemaakt aan het hek, konden de bouwwerkzaamheden pas een paar uur later beginnen. De politie moest de demonstraten eerst losmaken en weghalen.

Drie mensen zijn aangehouden voor het blokkeren van de toegang. Voetbalclub IJFC liet vanochtend weten het ook niet eens te zijn met de start van de bouwwerkzaamheden. De club stapt daarom naar de rechter. Er zijn volgens IJFC nog geen duidelijke afspraken vastgelegd over de voorwaarden voor het gebruik van het veld, bijvoorbeeld over de gevolgen voor IJFC en herstelwerkzaamheden.

"Wij hebben steeds aangegeven bereid te zijn om in gesprek te blijven, maar vinden het niet verantwoord dat werkzaamheden starten voordat deze afspraken zorgvuldig zijn uitgewerkt en schriftelijk zijn vastgelegd", schrijft de club Daarom heeft de club de gemeente gevraagd niet met de werkzaamheden te starten totdat alle afspraken zijn vastgelegd. Omdat de gemeente vandaag wel startte met de bouwwerkzaamheden is IJFC naar de rechter gestapt. Er is een hoop te doen geweest om de tijdelijke opvang in IJsselstein.

Sommige inwoners heten de vluchtelingen van harte welkom, andere demonstreren al weken op rij. Na een van die demonstraties liep het uit de hand. Relschoppers bekogelden 's nachts de politie en vernielden de gevel van het stadhuis en het theater. Gisteren liet de gemeente in een brief aan de inwoners weten dat de noodopvang op juli open moet gaan. Vluchtelingen worden daar tot het einde van het jaar opgevangen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Temporary Shelter Construction Work Protest IJFC Police Court Agreements Consequences Restoration Work

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Migrantiseren: hoe extreemrechts migranten de schuld geeft van woningnoodDe term ‘migrantiseren’ beschrijft het verschijnsel dat extreemrechtse partijen en hun aanhangers maatschappelijke problemen zoals woning- en zorgtekorten aan migranten toeschrijven, terwijl statistieken andere oorzaken aanwijzen. Hoofdredacteur Ton den Boon legt de betekenis van het woord uit en bespreekt de impact op publieke debatten en protesten in onder andere Loosdrecht en IJsselstein.

Read more »

Friends Buy House Together to Escape High Housing PricesThree friends, Jonathan, Rik, and Daniël, decided to buy a house together in a competitive housing market. They faced challenges in getting a mortgage for three people but found a solution by adding a fourth friend, Daniël. The house has 130 square meters, four bedrooms, and a sleek interior.

Read more »

Saudisch international mist start WK-voorbereiding door paspoortroof in AmsterdamDe voorselectie van het Saudische nationale elftal reisde maandag af naar de Verenigde Staten voor een trainingskamp, maar deed dat zonder Saud Abdulhamid. De rechtsback van RC Lens is in Amsterdam het slachtoffer geworden van paspoortdiefstal en kon derhalve niet in het vliegtuig stappen.

Read more »

Overval op juwelier in Almere-Buiten: slachtoffer beschrijft 'ergste nachtmerrie'Op 14 januari 2025 werd de juwelierswinkel Lucardi in Almere-Buiten overvallen door Ahmed H. (19) met een hamer, terwijl een minderjarige medeverdiep zich met een balletjespistool bedreigde. Na de rechtszaak verklaarde het slachtoffer de overval als de 'ergste nachtmerrie van haar leven'. Three suspects, waaronder de minderjarigen, bleven betrokken bij de zaak.

Read more »