Thomas Partey mist openingswedstrijd Ghana op WK door geweigerd Canadees visum

Ghanaanse middenvelder Thomas Partey kan vanwege een geweigerd visum niet meespelen in de openingswedstrijd van het WK tegen Panama. De Canadese autoriteiten wezen zijn aanvraag af vanwege vermeende onjuiste informatie, terwijl Partey ook onderwerp is van een strafzaak in Engeland.

Ghana moet het in zijn openingswedstrijd op het WK stellen zonder Thomas Partey , zo melden diverse internationale media. De middenvelder van Villarreal heeft definitief geen toestemming gekregen om Canada binnen te reizen en ontbreekt daardoor in het groepsduel met Panama , dat in Toronto wordt gespeeld.

De Canadese autoriteiten wezen zijn visumaanvraag eerder al af. Partey probeerde dat besluit nog via een beroepsprocedure terug te draaien, maar zonder succes. Daardoor kan hij niet vanuit het Ghanese basiskamp in Boston afreizen naar Canada. Volgens de Canadese overheid verstrekte Partey onjuiste informatie bij zijn visumaanvraag.

De international verklaarde dat hij nergens wordt vervolgd voor vermeende strafbare feiten, terwijl hij in Engeland juist onderwerp is van een lopende strafzaak. De voormalig speler van Arsenal werd vorig jaar aangeklaagd voor meerdere zedenfeiten. In totaal gaat het om zeven aanklachten wegens verkrachting en één aanklacht wegens seksueel misbruik. Partey ontkent alle beschuldigingen.

De rechtszaak wordt naar verwachting pas in 2027 inhoudelijk behandeld. Ondanks de aanklachten mocht de 57-voudig international zich wel gewoon melden bij de WK-selectie van Ghana. De FIFA bevestigde eerder dat uitsluitend de Canadese regering verantwoordelijk is voor de weigering van het visum. Voor Ghana beperkt de impact zich vooralsnog tot de eerste groepswedstrijd.

De overige duels tegen Engeland en Kroatië worden afgewerkt in de Verenigde Staten. Omdat Partey wel beschikt over de benodigde documenten voor dat land, kan hij in principe voor die wedstrijden wel aansluiten bij de selectie.

"De FIFA kan bevestigen dat Partey niet met Ghana kan reizen vanuit hun basiskamp in Boston naar Canada, omdat zijn visumaanvraag is geweigerd door de Canadese regering", luidde een eerdere reactie van de FIFA aa





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