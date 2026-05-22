Thomas Duivenvoorden Aangesteld als Nieuwe Hoofdtrainer bij De Graafschap

De Graafschap kiest voor de tactische visie van Thomas Duivenvoorden om een aanvallend en verzorgd voetbalspel te implementeren op De Vijverberg.

De Graafschap heeft officieel bekendgemaakt dat Thomas Duivenvoorden de nieuwe hoofdtrainer van de club wordt. Technisch manager Berry Powel is zeer enthousiast over deze aanstelling.

Volgens Powel heeft Duivenvoorden een zeer duidelijke voetbalvisie die perfect aansluit bij de ambities van de club op De Vijverberg. De club zoekt naar een trainer die niet alleen tactisch sterk is, maar ook in staat is om zijn ideeën effectief over te brengen op de spelersgroep. In het afgelopen seizoen is al gebleken dat Duivenvoorden over deze kwaliteiten beschikt.

De focus ligt op het implementeren van verzorgd en aanvallend voetbal, waarbij een hoge mate van inzet en discipline centraal staat. Dit is volgens de technische staf de enige weg om structureel succesvol te zijn en de supporters weer echt te laten geloven in de potentie van het team. De trainer uit Noordwijkerhout is zelf ook erg trots op deze stap in zijn carrière. Hij spreekt bewondering uit voor de clubcultuur van De Graafschap en de passie van de supporters.

Voor Duivenvoorden is het een eer om de leiding te mogen nemen over een team met zo'n rijke historie. Hij is van mening dat de club in het voorgaande seizoen een belangrijke koerswijziging heeft ingezet op voetbaltechnisch gebied. Zijn doel voor het komende seizoen is om deze nieuwe richting verder uit te bouwen en te perfectioneren.

Samen met de rest van de technische staf wil hij een omgeving creëren waarin spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen en waarin het team als collectief naar een hoger niveau stijgt. De ambitie is duidelijk: een aantrekkelijke speelstijl combineren met resultaten. Als we kijken naar het cv van Duivenvoorden, valt vooral zijn tijd bij Quick Boys op. Daar maakte de 39-jarige trainer furore door resultaten te behalen die niemand had voorzien.

Het uitschakelen van professionele clubs zoals Fortuna Sittard en SC Heerenveen in de KNVB-beker zorgde voor landelijke aandacht. Deze prestaties bewezen dat hij in staat is om een team tactisch voor te bereiden op sterke tegenstanders en het maximale uit zijn spelers te halen. Voordat hij bij Quick Boys aan de slag ging, bouwde hij zijn ervaring op bij diverse andere clubs. Hij was hoofdtrainer bij de amateurs van FC Rijnvogels, Den Hoorn en DOSR.

Deze diverse ervaring in het amateurvoetbal heeft hem gevormd tot een trainer die weet hoe hij met verschillende types spelers moet omgaan en hoe hij een groep kan motiveren om boven zichzelf uit te stijgen. De overgang naar De Graafschap markeert een belangrijk moment voor zowel de trainer als de club. De Vijverberg staat bekend als een plek waar de druk hoog kan zijn, maar waar de steun van de fans ook ongekend is.

Duivenvoorden ziet dit als een stimulans om zijn visie op voetbal waar te maken. De combinatie van een aanvallende instelling en een gezonde dosis inzet is precies wat de club nodig heeft om weer een dominante factor te worden in de competitie. De technische staf zal nauw samenwerken om een consistent beleid te voeren, waarbij de jeugdopleiding en het eerste elftal beter op elkaar worden afgestemd.

De komende maanden zullen in het teken staan van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarbij de focus ligt op fysieke conditie en het inslijpen van de tactische patronen van de nieuwe hoofdtrainer. Tot slot is er veel vertrouwen dat de synergie tussen Berry Powel en Thomas Duivenvoorden zal leiden tot een positieve ontwikkeling. De gedeelde visie op wat modern voetbal inhoudt, vormt de basis voor een langdurige samenwerking.

De Graafschap wil niet alleen winnen, maar dat wil op een manier die de club eer aandoet. Door te kiezen voor een trainer die bewezen heeft dat hij tegen grotere clubs kan winnen, laat De Graafschap zien dat ze durven te investeren in talent en visie. De supporters kijken met spanning uit naar de eerste wedstrijden onder leiding van Duivenvoorden, in de hoop dat de beloofde aanvallende stijl direct zichtbaar wordt op het veld





