Thomas Didillon-Hödl blijft bij Willem II: keeper verlengt contract voor Eredivisie-avontuur

Doelman Thomas Didillon-Hödl heeft na twijfel zijn future bij Willem II definitief opgelost. Hij verlengt zijn contract en blijft zo de club trouw waarmee hij de promotie naar de Eredivisie veroverde. Zijn cruciale penaltystop in de promotiefinale onderstreepte zijn status als favoriet onder de supporters.

Thomas Didillon-Hödl heeft na enige twijfel over zijn toekomst bij Willem II definitief besloten om bij de club te blijven. De doelman, die de afgelopen twee seizoenen uitgroeide tot een van de populairste spelers onder de supporters, zal zijn contract voorstellen.

Deze status onderstreepte hij nog eens in de promotiefinale tegen FC Volendam, waar hij de beslissende penalty van zijn tegenstander stopte en zo een cruciale bijdrage leverde aan de promotie naar de Eredivisie. Willem II gaat dus de hoogste divisie in met hun keeper, die blij is met deze keuze.

'Vanaf het eerste moment heb ik mij thuis gevoeld bij Willem II. De club, de supporters en de stad hebben mij en mijn gezin veel gegeven. De promotie van afgelopen seizoen was een zeer bijzonder moment dat ik nooit zal vergeten. We weten dat er ons een uitdaging wacht in de Eredivisie, maar ik geloof in deze club en in wat we samen kunnen bereiken.

Daarom ben ik trots dat ik ook de komende jaren voor Willem II uitkom.

', aldus Didillon-Hödl. Ook technisch directeur Freek Heerkens uitte zijn tevredenheid over de verlenging.

'Thomas heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke speler voor Willem II. Zijn kwaliteiten als doelman spreken voor zich, maar wat hem daarnaast bijzonder maakt is zijn karakter. Hij is een leider binnen de groep, neemt verantwoordelijkheid en is iedere dag bezig om zichzelf en zijn teamgenoten beter te maken. We zijn daarom erg blij dat hij ook de komende jaren aan Willem II verbonden blijft.

', zo verklaarde Heerkens. Deze verlenging is een belangrijke stap voor Willem II in hun voorbereiding op het Eredivisie-seizoen, aangezien ze met een ervaren en geliefde doelman aan de start kunnen gaan. De club kan nu met rust weten dat een van hun hoekstenen het aanhoudt, wat de fundamenten voor een succesvolle terugkeer in de hoogste klasse verder versterkt





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Willem II Thomas Didillon-Hödl Eredivisie Promotie Contractverlenging Doelman FC Volendam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Koning Willem-Alexander maakt eerste vlucht als gastvlieger in nieuwe Airbus A321neoOnlangs maakte koning Willem-Alexander (59) nog een laatste vlucht met het regeringstoestel PH-GOV, een Boeing 737, maar dinsdag vloog hij, na omscholing, voor het eerst met de stillere en zuinigere Airbus A321neo. Dat deelt het Koninklijk Huis in een bericht op Instagram.

Read more »

Thomas Tuchel onder enorme druk: ontslag dreigt na WK voor bondscoach EngelandThomas Tuchel loopt het risico om na het WK ontslagen te worden als bondscoach van Engeland, zo weet het Duitse BILD. Er is namelijk een prestatieclausule opgenomen in zijn contract.

Read more »

Koning Willem-Alexander benadrukt eeuwenoude vriendschap met Japan en spreekt over 'pijnlijke episode' van Tweede WereldoorlogTijdens een staatsbanket met de Japanse keizer Naruhito spreekt koning Willem-Alexander over de diepe wonden van de Tweede Wereldoorlog, met name de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Hij benadrukt het belang van erkenning van het verleden voor een gezamenlijke toekomst, maar ook de eeuwenlange vriendschap, samenwerking op gebied van welvaart en innovatie, en de recente sportieve ontmoeting tijdens het WK-duel Nederland-Japan.

Read more »

Willem II breekt met aanvaller: 'Ik ben teleurgesteld, had graag willen blijven'Nick Doodeman gaat niet met Willem II de Eredivisie in. In gesprek met Brabants Dagblad bevestigt de vleugelaanvaller dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Doodeman (29) baalt van zijn exit.

Read more »