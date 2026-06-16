Thomas Buitink heeft besloten om per direct een punt achter zijn carrière als profvoetballer te zetten. Hij was een belangrijke speler voor PEC Zwolle en zijn beslissing om te stoppen is een moeilijke maar dappere stap.

Thomas Buitink stopt met voetballen op 26-jarige leeftijd. Het doorlopende contract van de aanvaller bij PEC Zwolle is per direct ontbonden. Buitink speelde meer dan 100 wedstrijden voor Vitesse en kwam de laatste jaren uit voor Fortuna Sittard en PEC.

Hij noemde zijn situatie eerder nog 'een lijdensweg', maar heeft uiteindelijk besloten om per direct een punt achter zijn carrière te zetten. Gerry Hamstra, technisch directeur van PEC, verklaart dat Buitink is gestopt als gevolg van het bericht dat zijn contract in Zwolle beëindigd zou worden. De beslissing van Buitink om te stoppen als profvoetballer is een moeilijke maar dappere stap, waar PEC veel waardering voor heeft.

Buitink stond in de jeugd van Vitesse te boek als een supertalent en leverde de belangstelling van Europese topclubs op. Bij zijn basisdebuut namens de Arnhemse club maakte hij meteen een hattrick. Het was een moeilijke maar weloverwogen keuze voor Buitink om te stoppen met professioneel voetbal, maar het is goed zo en hij kijkt uit naar wat de toekomst hem te bieden heeft. Thomas Buitink heeft een punt gezet achter zijn carrière als profvoetballer.

Hij was een belangrijke speler voor PEC Zwolle en zijn beslissing om te stoppen is een moeilijke maar dappere stap. Buitink stond bekend als een supertalent in de jeugd van Vitesse en leverde de aandacht van Europese topclubs op. Hij speelde meer dan 100 wedstrijden voor Vitesse en kwam de laatste jaren uit voor Fortuna Sittard en PEC.

Het contract van Buitink bij PEC Zwolle is per direct ontbonden en hij heeft besloten om per direct een punt achter zijn carrière te zetten. Het was een moeilijke maar weloverwogen keuze voor Buitink om te stoppen met professioneel voetbal, maar hij kijkt uit naar wat de toekomst hem te bieden heeft. Thomas Buitink is gestopt met voetballen en zijn contract bij PEC Zwolle is per direct ontbonden.

Hij was een belangrijke speler voor de club en zijn beslissing om te stoppen is een moeilijke maar dappere stap. Buitink stond bekend als een supertalent in de jeugd van Vitesse en leverde de aandacht van Europese topclubs op. Hij speelde meer dan 100 wedstrijden voor Vitesse en kwam de laatste jaren uit voor Fortuna Sittard en PEC.

Het was een moeilijke maar weloverwogen keuze voor Buitink om te stoppen met professioneel voetbal, maar hij kijkt uit naar wat de toekomst hem te bieden heeft. De beslissing van Buitink om te stoppen als profvoetballer is een moeilijke maar dappere stap, waar PEC veel waardering voor heeft. Gerry Hamstra, technisch directeur van PEC, verklaart dat Buitink is gestopt als gevolg van het bericht dat zijn contract in Zwolle beëindigd zou worden





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Thomas Buitink Voetbal PEC Zwolle Fortuna Sittard Vitesse

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