Vertrekkend vice-president Raad van State Thom de Graaf pleit ervoor om na een kabinetsval niet direct nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar te her vorm tot een nieuwe regering. Dit systeem werkt al in lagere overheden.

Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State die aftreedt, pleit voor een fundamentele wijziging in de politieke gewoonte in Nederland. In het programma Buitenhof verkondigde hij dat na een kabinetsval niet langer vanzelfsprekend moet zijn dat er direct nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Zijn standpunt is dat wanneer een coalitie om welke reden dan ook uiteenvalt, er eerst opnieuw moet worden gevormd om tot een andere regering te komen. Deze benadering is volgens hem al gebruikelijk in provincies en gemeenten. De vraag rijst of de Tweede Kamer hoe dan ook vier jaar moet blijven zitting doen, of dat dit beter is voor stabiliteit en continuïteit. Ook wordt geopperd of kiezers anders hadden gestemd wanneer ze wisten dat het kabinet de rit zou uitzitten.

Dit debat roept fundamentele vragen op over de functionering van de Nederlandse parlementaire democratie en de balans tussen verantwoording aan de kiezer en bestuurlijke continuïteit. Het voorstel van De Graaf zou kunnen betekenen dat het parlement een langere levensduur heeft dan het kabinet dat het oprichtte, wat een belangrijke verschuiving in de politieke cultuur zou betekenen.

Voorstanders zouden kunnen aanvoeren dat dit meer stabiliteit brengt, terwijl tegenstanders waarschuwen voor een democratisch tekort als een verkozen kabinet ten val komt zonder directe verantwoording aan het electoraat. Dit onderwerp raakt aan kernprincipes van de coalitievorming en de rol van de monarch bij benoeming van formateurs.

Het souvereiniteit van de kiezers wordt direct betrokken wanneer een kabinet valt, en de vraag is of het volkssoevereiniteit het best gediend is met nieuwe verkiezingen of met een hervormingsproces binnen het bestaande parlement. Het huidige systeem京津..





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