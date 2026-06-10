Thijs Boogaard en Tallon Griekspoor schrijven zich in voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Rosmalen

Thijs Boogaard en Tallon Griekspoor hebben zich beiden weten te kwalificeren voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Rosmalen. Boogaard versloeg Wu Yibing in drie sets, terwijl Griekspoor Botic van de Zandschulp in de partij die dinsdag wegens de regen moest worden gestaakt en vandaag werd afgemaakt.

Het jonge Nederlandse tennistalent Thijs Boogaard heeft bij het ATP-toernooi in Rosmalen in de eerste ronde een knappe zege geboekt. De met een wildcard toegelaten nummer 779 van de wereld was in drie sets te sterk voor de Chinees Wu Yibing (ATP-101): 6-3, 2-6, 6-4.

Na Boogaard voegde Tallon Griekspoor zich als tweede Nederlander bij de laatste zestien. Hij deed dat ten koste van landgenoot Botic van de Zandschulp in de partij die dinsdag wegens de regen moest worden gestaakt en vandaag werd afgemaakt: 6-2, 6-7 (2), 6-4. De 17-jarige Boogaard, die in februari op het ABN Amro Open in Rotterdam zijn ATP-debuut maakte met een wedstrijd tegen drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka, slaagde er al in de beginfase in een break voorsprong te nemen.

Hij moest de game erna alle zeilen bijzetten om niet meteen weer teruggebroken te worden, maar stoomde daarna door naar setwinst. In de tweede set liep Boogaard zelf al snel achter de feiten aan en de opgelopen schade kwam hij niet meer te boven. In de derde set gaven beide spelers elkaar weinig kansen in de servicegames, al moest Boogaard op 2-3 wel een breekpunt wegwerken.

Op 4-4 brak de met een geweldige backhand gezegende Boogaard zijn tegenstander en kon hij voor de wedstrijd gaan serveren. Dat verliep niet helemaal vlekkeloos, maar vanaf 0-30 serveerde hij zich op indrukwekkende wijze uit de problemen en trok hij de partij naar zich toe. In de volgende treft de jongeling de als derde geplaatste Daniil Medvedev, die de eerste ronde mocht overslaan.

De Rus, twee keer halvefinalist op Wimbledon en in 2021 winnaar van de US Open, haalde in 2022 de eindstrijd in Rosmalen en verloor die van toernooisensatie Tim van Rijthoven. Griekspoor, die het grastoernooi in Rosmalen twee jaar geleden op zijn naam schreef, zette het Nederlandse onderonsje met Van de Zandschulp voort met een 2-0 voorsprong in de derde set.

De nummer 41 van de wereld wist die voordelige marge dankzij uitstekend serveerwerk eenvoudig over de streep te trekken tegen Van de Zandschulp (ATP-55), die ook bij zijn vorige twee optredens op het Brabantse gras (2022 en 2023) in de eerste ronde bleef steken. Griekspoor, die voor de derde keer op rij won van de man die hij ook vaak tegenover zich ziet op de trainingsbaan, moet het in de volgende ronde opnemen tegen de Chinees Zhang Zhizhen (ATP-214)





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