Theoloog Arnold Huijgen: Nederland raakt haar ziel kwijt

Theoloog Arnold Huijgen heeft tijdens het Opwekking-festival in Biddinghuizen een verklaring gegeven over de populariteit van anti-azc-demonstraties en Extinction Rebellion. Hij stelt dat mensen op zoek zijn naar een grote betekenis of ziel van Nederland, maar dat de technocratische wereld hen niet voorziet in een groot verhaal.

Waarom anti-azc-demonstraties en Extinction Rebellion zo aantrekkelijk zijn ' Nederland raakt haar ziel kwijt'. Het is een uitspraak die je regelmatig hoort van politici of demonstrerende burgers.

Omdat mensen op zoek zijn naar zoiets als de ziel van ons land, komen ze vaker op de flanken terecht, zegt theoloog Arnold Huijgen inwas live te horen op het Opwekking-festival in Biddinghuizen, het grootste christelijke festival van Nederland. Arnold Huijgen, momenteel de Theoloog der Nederlanden, sprak speciaal voor de gelegenheid over ‘de ziel’, een woord wat je in discussies over Nederland regelmatig hoort.

Omdat we met de wetenschap steeds meer weten te verklaren, is de wereld heel technocratisch geworden, merkt Huijgen





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Nederland Ziel Technocratie Extinction Rebellion Anti-Azc-Demonstraties

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