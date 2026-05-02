Theoloog Alain Verheij: 'We zijn een genadeloze samenleving die vergeving is vergeten'

Theoloog Alain Verheij stelt dat de Nederlandse samenleving moeite heeft met het omgaan met daders en de mogelijkheid tot vergeving. Hij pleit voor een herstel van een morele gemeenschap en wijst op de lessen die we kunnen leren van religieuze tradities.

De Nederlandse samenleving worstelt met de omgang met daders en de mogelijkheid tot vergeving, zo stelt theoloog Alain Verheij in zijn recente boek en in een gesprek met De Ongelooflijke Podcast.

De huidige trend van 'cancelcultuur' leidt tot uitsluiting, maar biedt weinig perspectief op rehabilitatie. Verheij benadrukt dat veel van de 'gecancelde' personen geen strafbare feiten hebben begaan, waardoor de traditionele rechtsgang geen oplossing biedt. De maatschappij mist een effectief systeem voor boetedoening buiten de juridische context. Hij pleit voor een herstel van een morele gemeenschap, waarin individuen zich verantwoordelijk voelen voor hun daden en waar ruimte is voor verzoening.

Verheij wijst op de wijze waarop verschillende religieuze tradities omgaan met schuld en boete. Het Jodendom kent bijvoorbeeld een gedetailleerd stappenplan voor daders, gericht op berouw en herstel. Ook de rooms-katholieke kerk had in het verleden concrete vormen van boetedoening, zoals pelgrimstochten of het reciteren van gebeden. De biecht, een centraal element in de katholieke traditie, biedt een gestructureerde manier om schuld te bekennen en vergeving te zoeken.

Hoewel deze traditionele vormen van boetedoening minder gebruikelijk zijn geworden in een geseculariseerde samenleving, ziet Verheij een verschuiving naar therapie als een moderne vorm van 'biechten'. Het zelfoordeel blijft echter sterk aanwezig, wat aangeeft dat mensen vaak zelf wel bewust zijn van hun fouten. De theoloog merkt op dat er vaak een lange periode verstrijkt voordat iemand daadwerkelijk als dader wordt erkend, een fenomeen dat hij 'himpathy' noemt – een vorm van sympathie die de ernst van de daden bagatelliseert.

Dit is zichtbaar in de reacties op schandalen rond publieke figuren zoals Matthijs van Nieuwkerk en Kanye West. Verheij illustreert dit met het voorbeeld van Matthijs van Nieuwkerk, wiens vermeende misstanden achter de schermen door veel fans worden genegeerd in de hoop op een snelle terugkeer van zijn programma. Dit consumentengedrag, waarbij men bereid is over dergelijke zaken heen te stappen, creëert een gevaarlijke situatie.

Een vergelijkbare dynamiek is te zien bij Kanye West, die ondanks zijn schokkende uitspraken over de Holocaust en slavernij nog steeds succesvol is als artiest. Verheij erkent dat hijzelf ook worstelt met deze tegenstrijdigheid: hij waardeert de muziek van Kanye West, maar keurt zijn uitspraken af. Dit interne conflict illustreert de complexiteit van het oordeel over daders en de verleiding om de artistieke prestaties te scheiden van de morele tekortkomingen.

De theoloog benadrukt dat het essentieel is om de verantwoordelijkheid van daders te erkennen en tegelijkertijd ruimte te bieden voor boetedoening en herstel, om zo een gezondere en rechtvaardigere samenleving te creëren. Het ontbreken van een duidelijke route naar vergeving en rehabilitatie in de moderne samenleving leidt tot een 'genadeloze' benadering, waarbij daders vaak voorgoed worden uitgesloten, zonder de kans om hun fouten te herstellen en opnieuw te integreren in de gemeenschap.

Dit vraagt om een heroverweging van onze morele waarden en de manier waarop we omgaan met schuld en boete





