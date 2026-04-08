Theo Janssen hekelt Robin van Persie: 'Maakte verkeerde keuzes'

Theo Janssen uit stevige kritiek op Feyenoord-trainer Robin van Persie. Volgens Janssen heeft Van Persie verkeerde beslissingen genomen, wat de club duur is komen te staan. Janssen uit kritiek op de manier van werken en de communicatie van de trainer.

Theo Janssen heeft scherpe kritiek geuit op Robin van Persie, waarbij hij de Feyenoord -trainer beschuldigt van een reeks verkeerde beslissingen die de club duur zijn komen te staan. Janssen opent zijn analyse met een verdediging van de spelersgroep van Feyenoord , waarbij hij benadrukt dat er naar zijn mening te veel nadruk op de spelers wordt gelegd.

Hij merkt op dat de beginfase van het seizoen nog redelijk was, met periodes van aantrekkelijk voetbal, maar dat de prestaties sindsdien alleen maar zijn afgenomen. \Janssen wijst erop dat er meerdere mensen bij Feyenoord zijn betrokken om Van Persie te ondersteunen en in het zadel te houden. Hij is het oneens met het excuus dat de selectie onvoldoende is of dat er sprake is van te veel blessures. Volgens Janssen draagt Van Persie, als onderdeel van de staf, verantwoordelijkheid voor de trainingsmethoden en de communicatie met de spelers. Hij erkent dat blessuregolfen soms onvermijdelijk zijn, maar betwist de impact ervan op het hele seizoen. De oud-speler van onder meer Vitesse, FC Twente, Ajax en KRC Genk bekritiseert de manier van werken, de communicatie en de vrijheid die spelers voelen, die ze volgens Janssen mogelijk niet krijgen. Hij concludeert dat Van Persie en zijn staf verkeerde keuzes hebben gemaakt, wat heeft geleid tot een gebrek aan vertrouwen in het voetballen en verdedigen. Janssen hoopt dat het seizoen snel voorbij is. \Janssen benadrukt het belang van de rol van de trainer in het creëren van een positieve sfeer en het geven van vertrouwen aan de spelers. Hij gelooft dat de verkeerde beslissingen van Van Persie niet alleen gevolgen hebben voor de prestaties op het veld, maar ook voor het moreel en de motivatie van de spelers. De oud-voetballer wijst op de noodzaak van een duidelijke strategie, effectieve communicatie en een werkwijze die de spelers stimuleert en inspireert. Janssen's kritiek is niet alleen gericht op de tactische keuzes van Van Persie, maar ook op diens managementstijl en het vermogen om de spelersgroep te leiden. De analist roept op tot verandering en benadrukt dat de huidige situatie voor Feyenoord niet houdbaar is. Hij bekritiseert ook het feit dat er veel extra hulp is aangetrokken om Van Persie te helpen, wat volgens hem een indicatie is van de problemen binnen de club. Janssen sluit zijn analyse af met de hoop dat de club in de toekomst betere beslissingen zal nemen en dat de spelers weer plezier in het voetbal zullen krijgen





