The Roparun: A Day of Celebration and Excitement

The Roparun, a half marathon event, is coming to a close on its third and final day with a bright sun. The event is filled with exciting moments and activities. Stay tuned for the most memorable and beautiful moments in this liveblog. Some teams are pushing themselves to the limit, while others are going at a rapid pace. Team 170, for instance, is waiting in Oud Beijerland for the checkpoint to open. They are currently on kilometer 519 of the 545-kilometer route. The finish line is just a few hours away, and the excitement is building up. The event started as a bet between Peter van der Noord and Sjaak Bril, who challenged each other to run from the Euromast to the Eiffel Tower. The Roparun in Angeren created a unique experience for the participants, as the route passed through a café. The event is also known for its warm weather, with temperatures reaching up to 30 degrees. Stay hydrated and protected from the sun.

De Roparun , een van de grootste halve marathons ter wereld, komt deze derde en laatste dag tot een prachtig einde met een stralende zon. Er gebeuren nog veel dingen op en rondom het parcours waar lopers afleggen.

In dit liveblog houden we je op de hoogte van de meest bijzondere en mooie momenten. Sommige teams gaan zo hard, dat ze gedwongen pauze moeten nemen, zoals Team 207 KMA bij checkpoint 13 in Barendrecht. Gelukkig blijft de sfeer binnen het team goed.

Bij de rotonde in Barendrecht, waar de lopers van de route Frankrijk en de lopers van route Nederland samenkomen, staan vrijwilligers klaar om alle deelnemers veilig en enthousiast het laatste deel van de route op te sturen. Vanaf hier komt de finish écht dichtbij. Dit jaar is het de 35ste editie, maar hoe begon de Roparun ooit? Het idee ontstond ooit als een weddenschap tussen Peter van der Noord en Sjaak Bril.

De Roparun zorgde vannacht voor een bijzonder tafereel in Angeren, waarbij de route dwars door een café liep. Voor veel deelnemers was het een moment om even te genieten tussen alle kilometers door. Vanaf 12:00 uur 's middags is het feest op de Coolsingel, waar alle teams over de finish kunnen komen. De organisatie raadt aan om met de fiets, het openbaar vervoer of wandelend te komen, om de Roparun bij Rijnmond te volgen.

Het weer belooft warm te worden met weinig wind en temperaturen tot ongeveer 30 graden. Zorg ervoor dat je genoeg water drinkt en beschermd blijft tegen de zon





Een jaar voorbereiding om de 500 kilometer van de Roparun te rennen500 kilometer hardlopen om geld op te halen voor mensen met kanker. Dat is in het kort waar de Roparun voor staat. Dit pinksterweekend zetten duizenden deelnemers, onder wie veel Brabanders, opnieuw hun beste beentje voor. Achter de schermen moet er enorm veel geregeld worden voor het evenement, dat de lopers ook over de Brabantse wegen brengt.

Roparun: Honderden teams in actie voor kankerpatiëntenDe Roparun, een jaarlijkse hardloopestafette die geld opvangt voor mensen met kanker, vindt dit jaar plaats in een groot aantal steden. Honderden teams nemen deel aan de 500 kilometer lange route die van Parijs naar Rotterdam loopt. De start in Parijs en Twente Airport bij Enschede zorgt voor een diversiteit aan deelnemers. Omroep Brabant is zondagmiddag vanaf kwart voor zes uur live aanwezig om de lopers vanuit Parijs door Tilburg Reeshof te volgen.

Groot feest in Zutphense wijk vanwege RoparunZondag was het weer tijd voor de Roparun. Tijdens deze estafetteloop leggen honderden teams meer dan 500 kilometer af om geld op te halen voor het goede doel.

Zeeuwse Roparunners opgeluisterd door Rotterdamse RoparunTwee Zeeuwse teams, De Vrienden van Siem en het Eerste Zeeuwse Roparunteam (EZRTeam), doen mee aan de 35e editie van de Roparun in Rotterdam. Jan Borra uit Biggekerke, nieuweling bij de estafetteloop, is gemotiveerd om zijn team te laten slagen.

