The Poortgebouw in Rotterdam-Feijenoord is a significant building with a rich history. Originally built as an office building, it became a home for a community after a break-in in the 1980s. Today, it has a progressive and artistic character, with a unique atmosphere that combines elements of a student house and a community center.

Over en om de Stieltjesstraat in Rotterdam-Feijenoord staat het monumentale Poortgebouw: een bouwwerk met vele levens. Origineel werd het opgeleverd als kantoorpand. Sinds een kraak in de jaren 80 huist er een woongroep.

Het pand heeft nu een uitgesproken progressief en artistiek karakter. Een deur zonder bel. Hij kraakt als een van de bewoners opendoet. Van buitenaf valt vooral de statige voorgevel op, maar het contrast bij binnenkomst is groot.

Een ietwat rommelige, kunstzinnige omgeving, die ergens wel iets weg heeft van een studentenhuis. Het door dertig personen bewoonde gebouw heeft iets onverwacht huiselijks. Het contrast met vroeger moet nóg groter zijn geweest. Het Poortgebouw diende, ondanks de naam doet vermoeden, nooit als stadspoort van Rotterdam.

Bij de oplevering in 1879 werd het als hoofdkantoor in gebruik genomen door de Rotterdamsche Handelsvereeniging. Die stond onder bewind van de Nederlandse zakenman en havenontwikkelaar Lodewijk Pincoffs, die later naar de Verenigde Staten vluchtte toen bekend werd dat hij voorvan de Rotterdamsche Handelsvereeniging diende het pand nog bijna een eeuw lang als kantoorgebouw voor verschillende bedrijven, maar na het vertrek van het Havenbedrijf in 1977 In 1980 opperde de gemeente Rotterdam om het in onbruik geraakte Poortgebouw tot eroscentrum, oftewel een erotisch centrum, om te toveren.

Dit leidde tot grote onvrede onder omwonenden, die met succes verschillende kleine protesten organiseerden bij het gebouw. Een andere bestemming werd door de gemeente niet meer gevonden. In de nacht van vrijdag 3 oktober 1980 stond een groep van ongeveer vijftig krakers in een zijstraat van de Stieltjesstraat klaar om het Poortgebouw te bestormen. Tijdens de kraak bestond de Erasmusbrug nog niet, maar de Koninginnebrug wel.

Kraker Rob (68) legt uit hoe ze die brug wilden gebruiken om de politie uit Rotterdam-Noord af te sluiten.

‘We wachtten tot de Koninginnebrug openging om toe te slaan. Dat was normaal gesproken om de twee uur, maar deze avond ging de brug ineens niet open. Toen zijn we toch maar gegaan. ’ Gewapend met een bed en een stoel reed Rob met een busje naar het gebouw.

Met name het bed was belangrijk als een juridisch bewijs van bewoning.

‘Maar de ladder was het belangrijkste’, vertelt hij. ‘Die zetten we tegen het gebouw, precies waar nu een keukentje zit, toen hebben we een raam ingeslagen. Vervolgens werden de ramen en deuren gebarricadeerd. ’ De kraak van het Poortgebouw was onderdeel van een landelijke actie om aandacht te vragen voor de woningnood.

Eind jaren 70 en begin jaren 80 braken in verschillende Nederlandse steden krakersdemonstraties uit. Voor veel jongeren in die tijd zag de toekomst er uitzichtloos uit door de ‘Het was eigenlijk geen kraak, maar een bezetting’, vertelt Rob.

‘Nadat we het gekraakt hadden, werden er heel veel jongeren gemobiliseerd om te protesteren. De hele straat stond vol. Toen de politie kwam wisten ze niet goed wat te doen. ’ In eerste instantie was het niet de bedoeling om er daadwerkelijk te gaan wonen, maar dat veranderde. Rob: ‘Mensen hadden zoiets van: mooi pand, mooi uitzicht, hier wil ik wel blijven wonen.

Toen is het van actiekraak naar kraakpand gegaan. ’ Wim Wiegmann (68) betrok het Poortgebouw in 1983, een paar jaar na de kraak. De bewoning van het pand was toen net gelegaliseerd door de gemeente Rotterdam.

‘Ik denk dat de gemeente bang was om ook hier grote krakersrellen te krijgen, dus wilden ze ons wel legaliseren’, vertelt Wim. Volgens Wim gaf de gemeente ruim een miljoen gulden aan de bewonersvereniging en de aannemer om het pand op te knappen.

‘Het was een leuke periode’, herinnert hij zich. ‘Handen uit de mouwen en lekker kamers timmeren. Het was een dynamische omgeving met mijn zeefdrukkerij, een klein persbureau, een fotografiecollectief en een enorme zolder waar we concerten gaven. ’ Wim laat nog een foto zien van een jonge Femke Halsema die in de jaren 80 voor een groot publiek op de zolder kwam spreken, toen nog voor de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP).

‘We waren idealistisch en wilden de maatschappij veranderen. Het was toch wel de tegenbeweging. ’ De identiteit die Wim beschrijft, lijkt nog steeds springlevend te zijn. De concertzaal is inmiddels van de zolder naar de begane grond verplaatst en de muren zijn volgeplakt met activistische stickers.

Van buitenaf zijn enkele vlaggetjes zichtbaar die solidariteit met Palestina betuigen. In het gebouw bevindt zich ook een soort ‘winkel’ waar mensen hun ongebruikte kleding kunnen omruilen voor nieuwe kleding. Ook de artistieke geest heeft het gebouw niet verlaten. Bewoner Sebas Beckeringh (56) woont al veertien jaar in de woongroep.

Hij vertelt dat veel mensen iets doen met muziek, kunst of circus. Zo heeft het gebouw nog steeds een maatschappelijke functie.

‘We bieden de mogelijkheid aan onbekende muzikanten en kunstenaars om ervaring op te doen. Iedereen die een idee heeft, heeft daar de ruimte voo





