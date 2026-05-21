Thaise prinses Bajrakitiyabha: gezondheid verslechterd door infecties

De gezondheidstoestand van de Thaise prinses Bajrakitiyabha, die sinds december 2022 in coma ligt, is verslechterd. Volgens het Thaise koningshuis hebben meerdere infecties in verschillende organen tot complicaties geleid. De prinses wordt behandeld met medicijnen en ondersteund door medische apparaten.

De gezondheidstoestand van de Thaise prinses Bajrakitiyabha , die sinds december 2022 in coma ligt, is verslechterd. Volgens het Thaise koningshuis hebben meerdere infecties in verschillende organen tot complicaties geleid.

Artsen ontdekten in april een maaginfectie, veroorzaakt door ontstekingen in de darmen. Als gevolg daarvan is onder meer de bloeddruk van de prinses gedaald en zijn er hartritmestoornissen opgetreden. Bajrakitiyabha wordt met medicijnen behandeld en daarnaast worden haar long- en nierfuncties via medische apparaten ondersteund. Het medische team blijft de situatie van de 47-jarige prinses nauwlettend in de gaten houden.

Prinses Bha, zoals de royal in eigen land wordt genoemd, is de oudste van de zeven kinderen die koning Vajiralongkorn in zijn drie huwelijken kreeg. Ze werd gezien als een van de mogelijke opvolgers van haar vader, al zou de voorkeur bij een mannelijke troonopvolger liggen. Sinds zijn aantreden in 2016 heeft de 73-jarige Vajiralongkorn formeel nog geen opvolger aangewezen





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bajrakitiyabha Thaise Prinses Gezondheid Coma Infecties Vajiralongkorn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neymar's Controversial Career and Recent Injury Concerns Ahead of 2022 World CupNeymar, the Brazilian football star, has faced criticism and controversy throughout his career, particularly for his extravagant lifestyle and wealth. Despite being considered one of the best players in the world, he has not won a major trophy with his national team. His recent injury history and the risk of playing with a weakened team have raised concerns among fans and experts. The 2022 World Cup in Qatar will be a crucial test for Neymar to prove his worth and regain the admiration of the Brazilian people.

Read more »

Kenneth Perez: 'Ik ben volgens mij de enige die écht heel groot fan van hem is'Kenneth Perez is een groot fan van PSV'er Dennis Man, zo laat de Deense analist eens te meer blijken in het programma Voetbalpraat van ESPN. Volgens Perez kan Man het niveau in de Premier League wel aan.

Read more »

Voormalig Ajax-flop doet zijn verhaal: 'Ik had misschien nog één seizoen nodig'Calvin Bassey had moeite om bij Ajax te wennen aan de speelstijl. Dat laat de 26-jarige verdediger blijken in het programma Kick 't Met van Ziggo Sport . Volgens Bassey, die in het seizoen 2022/2023 bij Ajax speelde, hadden nieuwe spelers meer tijd nodig om zich aan te passen aan de Amsterdamse club.

Read more »

Mensen die zich met kunst bezighouden worden langzamer ouder, volgens nieuw onderzoek uit University College LondonOnderzoekers heeft onderzoek gedaan naar de impact van kunst op veroudering en gezondheid. Het bleek dat mensen die zich regelmatig met kunst bezighouden langzamer ouder worden.

Read more »