Texas: twee tieners aangehouden voor tientallen beschietingen in Austin

In de Amerikaanse stad Austin werden twee tieners aangehouden na een reeks met tien willekeurige beschietingen in de stad. De renners hadden in gestolen voertuigen rondgereden en voelden los met kogels.

De twee renners, van 15 en 17, reden in vermoedelijk vier gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op twee brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. Hun schiettocht begon zaterdagmiddag en de gemeente deed inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op oproep om binnen te blijven totdat de verdachten weg waren. De twee renners werden aangehouden toen ze in een gestolen auto wilden vluchten en een derde inzittende ging ervandoor.

Er is nog geen motief vastgesteld, maar de burgemeester noemt het lijken alsof het om willekeurige acties gaat





