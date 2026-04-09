Tesla's 'Full Self-Driving' wacht op goedkeuring in Nederland: juridische en veiligheidsvraagstukken

Tesla wacht op goedkeuring voor 'Full Self-Driving' in Nederland. Juridische vragen over aansprakelijkheid en veiligheidszorgen van experts belichten de complexiteit van de technologie.

Tesla hoopt morgen goedkeuring te krijgen om auto's met hun 'Full Self-Driving ( FSD ) Supervised'-systeem in Nederland te mogen gebruiken. Dit geavanceerde rijhulpsysteem, waarbij de bestuurder nog steeds essentieel is, kan een aanzienlijk deel van de taken overnemen, waaronder navigatie, sturen, rijstrookwisselingen en parkeren.

De term 'Supervised' benadrukt dat het hier om een zeer geavanceerde vorm van rijhulp gaat, waar de bestuurder continu alert moet blijven en te allen tijde de handen aan het stuur moet houden. Hoewel Tesla een specifieke datum van 10 april noemde voor een beslissing in Nederland, houdt de Nederlandse Dienst Wegverkeer (RDW) een slag om de arm en bevestigt enkel dat de laatste fase van de beoordeling in volle gang is. De ogen van omliggende landen zijn gericht op de Nederlandse beslissing, aangezien Nederland als potentiële toegangspoort voor de rest van de Europese Unie kan dienen. Een positief oordeel van de Nederlandse autoriteiten zou voor Tesla een belangrijke stap kunnen zijn om het systeem later dit jaar breder uit te rollen over het Europese continent. De juridische aspecten rond zelfrijdende auto's en aansprakelijkheid roepen veel vragen op, vooral als het gaat om de verantwoordelijkheid bij ongevallen. Rembrandt Groenewegen, jurist verkeer en letselschade bij DAS Rechtsbijstand, benadrukt dat in de huidige fase, waarbij de bestuurder de controle behoudt, de aansprakelijkheid hetzelfde is als bij traditionele auto's: de bestuurder is verantwoordelijk. \De mogelijke toelating van Tesla's FSD-systeem roept vragen op over de veiligheid en de praktische toepasbaarheid. Volgens Groenewegen is de technologie momenteel nog een hulpmiddel en geen vervanging voor de mens. De bestuurder behoudt de verplichting om op te letten en in te grijpen indien nodig. De aansprakelijkheid verschuift voorlopig niet van de mens naar de software of de fabrikant. Bij ongevallen met bewuste roekeloosheid, zoals het gebruik van een telefoon of het achterover plaatsen van de stoel tijdens het rijden, kunnen verzekeraars schade verhalen op de bestuurder. Het vaststellen van een fout in de zelfrijdende software kan een uitdaging zijn, aangezien voertuigdata niet altijd gemakkelijk toegankelijk is voor de eigenaar. In het geval de fabrikant de data niet vrijgeeft, is een rechtszaak noodzakelijk om via feiten en omstandigheden de data te verkrijgen. Groenewegen ziet de toekomst van aansprakelijkheid verbonden aan de mate van autonomie van het voertuig. In een scenario waarbij de auto volledig zelfstandig rijdt en er geen fysieke bestuurder meer aanwezig is, verschuift de aansprakelijkheid naar de auto of de eigenaar en vergoedt de verzekeraar de schade. \Emeritus hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee ziet de toelating van zelfrijdende Tesla's als een belangrijke stap, maar heeft ook zorgen over de veiligheid. Hij is voorzichtig over de toelating op alle Nederlandse wegen, vooral in de bebouwde kom of in smalle straatjes. Van Wee benadrukt dat er in de beginfase van zelfrijdende auto's geheid dingen mis zullen gaan, zoals ook in China en de VS is gebleken. De maatschappelijke tolerantie voor fouten van geautomatiseerde systemen is laag, en incidenten kunnen leiden tot negatieve emoties en weerstand tegen de technologie. Volgens Van Wee is het praktische nut van het huidige systeem voor de automobilist nog beperkt, aangezien ontspanning of andere activiteiten tijdens het rijden nog niet mogelijk zijn. Gijs Dubbelman van de Technische Universiteit Eindhoven doet onderzoek naar 'Mobile Perception Systems', de technologie die zelfrijdende auto's in staat stelt verkeerssituaties in te schatten. De discussie rond de invoering van deze technologie en de ethische aspecten is complex en vereist zorgvuldige overweging van zowel de voordelen als de risico's





