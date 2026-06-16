Terugkeer pulsvisserij in zicht? Staatssecretaris stelt onderzoek voor

Na vijf jaar verbod wil de staatssecretaris van Visserij‐nieuwe mogelijkheden voor pulsvisserij onderzoeken. De techniek, eerder verboden na protesten, zou volgens betrokken vissers duurzamer zijn dan traditionele visserij. Visser Dirk Kraak uit Den Helder heeft zijn oude tuig nog staan en kan bij groen licht snel weer beginnen, maar veel collega's zijn inmiddels gestopt. De terugkeer hangt af van een Europees onderzoek.

Staatssecretaris Ekens van Visserij wil onderzoeken of de pulsvisserij, vijf jaar geleden door de Europese Commissie verboden, weer kan worden ingevoerd. Visser Dirk Kraak uit Den Helder heeft zijn oude pulstuig nog liggen en kan daarmee snel weer beginnen.

Tot het verbod in 2020 was pulsvisserij een succesverhaal voor Nederlandse Noordzeevissers: minder brandstofverbruik, lagere CO2-uitstoot, goede vangsten en een bijna onbeschadigd zeebed. De techniek, waarbij platvissen zoals tong en schol met korte elektrische stootjes van de bodem worden opgejaagd, wordt als duurzaam beschouwd.

Kraak verklaart dat de vissen niet geëlektrocuteerd worden en dat men natuurlijk wil dat de vis er goed uitziet.naar aanleiding van de goede vangsten en hettechnische voordeel protesteerden Franse vissers en milieuorganisaties, wat leidde tot het verbod. De Europese Commissie stelde destijds een heronderzoeks eis. Gert Jan Wiegman van de NVA verwelkomt het nieuwe initiatief en benadrukt dat moet worden onderzocht waar het eerder misging. Men hoopt op een kleine herstart zodra Brussel groen licht geeft.

Voor Kraak voelt een mogelijke terugkeer deels achterhaald: veel Nederlandse vissers hebben het opgegeven vanwege het verbod, waardoor het niet meer rendabel was. Zijn eigen tuig, voorzien van roestvrij stalen leidingen, staat nog klaar in de haven van Den Helder. Een documentaire getiteld 'Vissers in Shock' belicht het einde van de pulsvisserij





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