Terschelling investeert 23 miljoen euro in havenrenovatie

De gemeenteraad van Terschelling keurde een extra investering van acht miljoen euro goed voor de renovatie van de verouderde haven. Het totale gemeentebedrag komt daarmee op 23 miljoen euro, terwijl ook rijk en provincie samen ongeveer 45 miljoen euro bijdragen. Vanwege de begrotingsgevolgen moet de gemeente de toeristenbelasting verhogen en geld lenen.

De gemeenteraad van Terschelling heeft besloten tot een extra investering van acht miljoen euro voor de renovatie van de haven. Hierdoor loopt de totale gemeentelijke bijdrage op naar 23 miljoen euro.

Volgens fractievoorzitter Jan Cees Smit van Plaatselijk Belang Terschelling is deze bijdrage verantwoord, mede omdat het Rijk en de provincie ook financiering leveren. Het kabinet maakte vorige maand bekend dat het ongeveer 45 miljoen euro zal bijdragen aan het project. Voor de kleine gemeente met minder dan 5000 inwoners heeft dit aanzienlijke gevolgen voor de begroting. Smit verklaart hierover: "Nou, het is wel een probleem.

De toeristenbelasting moet omhoog en de gemeente moet geld lenen.

" Met deze middelen kan de gemeente doorgaan met de verbetering van de haven en de Willem Barentszkade, de belangrijkste toegang tot het eiland. Deze ingreep is dringend nodig omdat de 56 jaar oude kade in slechte staat verkeert. Sinds een jaar is de oostkant van de haven afgesloten vanwege zinkgaten. Ook de werkhaven wordt momenteel om veiligheidsredenen niet gebruikt.

Het doel is de haven en de kade weer voor eens en altijd geschikt te maken, zodat ze de komende honderd jaar hun dienst kunnen blijven verlenen. De totale kosten van het havenproject worden geschat op 68 miljoen euro. De raadsvergadering over de haven viel samen met het afscheid van havenwethouder Bert Wassink. Hij was de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor de havenplannen.

Wassink noemde het een mooi moment om dit dossier over te dragen aan zijn opvolger Klaas Kielstra. Met de goedgekeurde extra financiering kan het renovatieproject voortgezet worden, wat essentieel is voor de economie en bereikbaarheid van Terschelling





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Terschelling Haven Renovatie Investering Gemeente

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