Termieten zijn verwant aan kakkerlakken en kunnen langdurig onopgemerkt aanwezig blijven in hout of de grond van geïmporteerde planten. Het aantal kolonies en soorten termieten in Nederland kan flink groter zijn dan nu bekend is.

Termieten vestigen zich vaker in Nederland dan gedacht. Onderzoekers adviseren maatregelen om schade aan houten gebouwen , bomen en houtproducten te voorkomen. De insecten zijn verwant aan kakkerlakken en kunnen langdurig onopgemerkt aanwezig blijven in hout of de grond van geïmporteerde planten.

Het aantal kolonies en soorten termieten in Nederland kan flink groter zijn dan nu bekend is. De komende jaren zal waarschijnlijk meer worden aangetroffen. De termieten zijn van nature niet in Nederland voor, maar zijn via de internationale handel in houtige planten hun weg weten te vinden naar Nederland. Vooral bomen uit het mediterrane gebied, zoals olijfbomen, dragen daaraan bij.

Ook containervracht en houttransport worden genoemd als oorzaken. Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk dat de komende jaren meer kolonies en mogelijk ook meer soorten in Nederland worden aangetroffen. Termieten kunnen langdurig onopgemerkt aanwezig blijven in hout of de grond van geïmporteerde planten. In 2019 werd voor het eerst melding gemaakt van termieten, toen ze in een gebouw in het buitengebied van Zuid-Holland waren aangetroffen.

De maatregelen die toen werden getroffen om de termieten uit te roeien bleken niet te hebben gewerkt. In 2023 werd voor het eerst vastgesteld dat er in Nederland kolonies van zes verschillende termietensoorten zijn aangetroffen, met één tot drie kolonies per soort. De onderzoekers denken dat het werkelijke aantal kolonies flink groter kan zijn. Termieten leven in kolonies, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie.

Ze leven voornamelijk ondergronds in tropische en subtropische gebieden, eten planten en dood hout. Termieten zijn enkele millimeters tot maximaal 2 centimeter groot. De termieten hebben met name via de internationale handel in houtige planten hun weg weten te vinden naar Nederland. Vooral bomen uit het mediterrane gebied, zoals olijfbomen, dragen daaraan bij.

Ook containervracht en houttransport worden genoemd als oorzaken. Verder heeft het bureau geconstateerd dat er vermoedelijk een geringe handel bestaat in termieten die online als huisdier worden besteld en per post worden afgeleverd. De onderzoekers adviseren het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur maatregelen te nemen tegen de insecten om schade aan houten gebouwen, bomen en houtproducten te voorkomen





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