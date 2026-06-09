Termieten vestigen zich in Nederland: dreiging voor houten constructies

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor de opmars van termieten in Nederland. De insecten, die hout opeten, kunnen ernstige schade aan gebouwen veroorzaken. Experts voorspellen een toename van kolonies en benadrukken het belang van detectie en bestrijding.

Termieten , die bekendstaan om hun vermogen om hout af te breken, zijn in Nederland aan het oprukken, volgens waarschuwingen van de Nederland se Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA ).

Dit vormt een ernstige bedreiging voor gebouwen, omdat de insecten hele houten constructies kunnen opeten en onveilig maken. René Hetterscheid, termietenexpert en projectmanager exoten bij Anticimex, voorspelt dat de komende jaren nog veel meer kolonies zullen verschijnen. Een eerste officieel geval werd ontdekt in de Nijmeegse wijk Zwanenveld, waar een kolonie Chinese grondtermieten werd aangetroffen. Deze insecten zijn waarschijnlijk ingesmokkeld via de kluiten van geïmporteerde tropische planten, zoals olijfbomen.

Sinds de ontdekking is Anticimex belast met de bestrijding, een proces dat complex en tijdrovend is - het vernietigen van een enkele kolonie kan drie tot vijf jaar in beslag nemen. Tot nu toe zijn er vijftien locaties in Nederland met termietenkolonies geïdentificeerd, waaronder een grote kolonie in Rijnsburg die zich over meer dan 6 vierkant kilometer uitstrekt.

Hetterscheid benadrukt echter dat het werkelijke aantal kolonies waarschijnlijk veel hoger ligt, omdat termieten diep onder de grond leven en pas vaak per toeval worden ontdekt, bijvoorbeeld bij het vinden van verrot hout tijdens verbouwwerk. De schade die termieten kunnen aanrichten, is aanzienlijk en onzichtbaar vanaf buiten. Ze boren zich van onderaf via de fundering naar bovenwerk, waardoor houten draagstructuren langzaam worden opgegeten. Huizen die grotendeels op houten constructies rusten, kunnen uiteindelijk onbewoonbaar worden.

Een penting kenmerk is dat kolonies Pas na jaren van onopgemerkte groei zichtbaar worden: gevleugelde voortplantings individuen, de zogenaamde bruidsvlucht, verlaten het nest om nieuwe kolonies te stichten. Het herkennen van deze insecten van gewone mieren is cruciaal voor vroegtijdige detectie, vandaar de nadruk op publieke voorlichting. Ondanks het feit dat de opmars van termieten in Nederland nu onomkeerbaar lijkt door eerdere import van tropische planten, blijft vigilance nodig om verdere verspreiding te beperken en schade te voorkomen.

De aanpak van de bestaande kolonies gebeurt voornamelijk door gespecialiseerde bedrijven zoals Anticimex, die methoden gebruiken op basis van insecticiden en monitoring. DeNVWA coördineert de inspanningen en houdt toezicht op mogelijke nieuwe ontdekkingen. Burgers worden aangespoord om alert te zijn op tekenen van termieten, zoals verrot hout, hollow klanken bij tikken op houten delen, of de aanwezigheid van gevleugelde insecten in de morseizoen.

Preventieve maatregelen bij import van hout en planten zijn essentieel, maar de historische invoer maakt volledige uitroeiing onwaarschijnlijk. Het Dirk dateert dus van een langdurig conflict waarbij monitoring, bestrijding en educatie hand in hand moeten gaan om de impact op de Nederlandse bouwvoorraad te beperken. Het is een aanpak die niet alleen de huidige kolonies betreft, maar ook toekomstige vestigingen van deze destructieve insecten





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