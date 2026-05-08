Tentoonstelling in New York belicht de huizen van Gerrit Rietveld, inclusief een verborgen juweel in Ohio

In het Center for Architecture in New York opent een tentoonstelling over de huizen van Gerrit Rietveld, inclusief een onbekend huis in Ohio. Fotograaf Arjan Bronckhorst deelt inzichten in Rietvelds minimalistische stijl en zijn innovatieve aanpak van beperkingen. De tentoonstelling belicht ook het Rietveld Schroderhuis en de blauwe stoel, en hoe Rietveld een nieuwe vormentaal creëerde.

In New York opent binnenkort een tentoonstelling in het Center for Architecture die volledig gewijd is aan de huizen van de beroemde Nederlandse architect Gerrit Rietveld .

Rietveld, bekend om zijn minimalistische stijl en strakke lijnen, heeft niet alleen meer dan 100 huizen in Nederland ontworpen, maar ook in de Amerikaanse staat Ohio staat een huis dat door hem is gebouwd. De tentoonstelling is samengesteld door fotograaf Arjan Bronckhorst, die diepgaand ingaat op de unieke bouwstijl van Rietveld. Bronckhorst vertelt dat hij gefascineerd is door Rietvelds klare lijnen en het mooie lijnenspel in de ruimtes die hij creëerde.

Rietveld was volgens hem ook een meester in het omgaan met beperkingen, een vaardigheid die hij ontwikkelde tijdens zijn carrière als meubelmaker. Een bijzonder verhaal dat in de tentoonstelling aan bod komt, is dat van het huis in Ohio. Dit huis werd gebouwd voor professor Parkhurst, die in 1956 op uitwisseling was in Utrecht. Hij was zo onder de indruk van Rietvelds werk dat hij de architect vroeg om een huis te ontwerpen voor zijn landgoed in Ohio.

Het terrein was heuvelachtig en had een eigen riviertje, wat een prachtige uitdaging vormde voor Rietveld. Het eerste ontwerp was groot en indrukwekkend, maar bleek te duur. Na enkele aanpassingen werd het derde ontwerp uiteindelijk gebouwd, waarbij Parkhurst zelf de bouw leidde. Zelfs de conservator met wie Bronckhorst samenwerkte aan de tentoonstelling was zich niet bewust van het bestaan van dit huis in de Verenigde Staten.

Rietveld is in Amerika vooral bekend om twee iconische werken: het Rietveld Schroderhuis in Utrecht uit 1924 en de blauwe stoel. In die tijd was Rietveld echter niet populair in Nederland. Mensen gooiden zelfs tomaten naar het Schroderhuis, zo onpopulair was het. Het huis was een totale breuk met de traditionele architectuur en Rietveld wilde met zijn werk een nieuwe vormentaal creëren.

De tentoonstelling in New York belicht niet alleen Rietvelds architectonische meesterwerken, maar ook zijn invloed op de moderne architectuur en zijn vermogen om innovatieve oplossingen te vinden binnen beperkingen. Bezoekers kunnen zich verdiepen in de unieke visie van Rietveld en zijn blijvende impact op de architectuurwereld





