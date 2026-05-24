Tennis: TC Nieuwerkerk Maas de Koning wint landstitel

TENNIS - TC Nieuwerkerk Maas de Koning is de nieuwe landskampioen tennis. Op het sportpark van TC Suthwalda in Zuidwolde werd de thuisploeg in de finale van de eredivisie clubteams verslagen.

Sinds 2019 speelt Suthwalda met het eerste herenteam in de eredivisie van de nationale tenniscompetitie. De Zuidwoldiger vereniging kroonde zich in die periode al vier keer tot landskampioen. Net als vorig jaar speelden de Drenten de finale om het landskampioenschap tegen de Zuid-Hollanders. Bij elke winnende partij kreeg de club 1 punt.

Jarno Jans sloeg Suthwalda eigenhandig heel knap terug in de finale door Michiel de Krom te verslaan: 6-4 en 7-6. Met zijn agressieve spel en harde winners hield hij de thuisploeg in leven. Op de baan ernaast ging het mis voor Finn Bass tegen Ryan Nijboer. Bass begon sterk, maar zag zijn tegenstander steeds beter in de wedstrijd komen.

Uiteindelijk trok Nijboer de partij naar zich toe: 4-6, 6-4 en 6-1. Daarmee stond Suthwalda na de singles met 3-1 achter en kon TC Nieuwerkerk de landstitel al voorzichtig ruiken. Maar de hoop op een goede afloop vervloog echter snel. Ook in het dubbelspel lieten de bezoekers het betere spel zien.

Dax Donders en Ronetto van Tilburg waren duidelijk te sterk voor Tim van Terheijden en Finn Bass. Met 6-3 en 6-2 trok het duo overtuigend aan het langste eind en bezorgde het TC Nieuwerkerk daarmee de landstitel. Jarno Jans en Miliaan Niesten speelden op het veld ernaast en koersten af op winst. Maar zij speelden de wedstrijd niet uit omdat op het andere veld al gewonnen werd door de ploeg uit Zuid-Holland, die daardoor niet meer te achterhalen was





Tennis Eredivisie Clubteams Landstitel TC Nieuwerkerk Maas De Koning TC Suthwalda Dubbels Singles Michiel De Krom Ryan Nijboer Finn Bass Dax Donders Ronetto Van Tilburg Tim Van Terheijden

