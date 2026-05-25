Ten jaar geleden opende Isala de eerste vondelingenkamer in Nederland in een ziekenhuis

Dit is een nieuwsbericht over de opening tien jaar geleden van de eerste vondelingenkamer in Nederland in het Isala-ziekenhuis in Zwolle . De gynaecoloog Harm de Haan heeft in 2016 het initiatief genomen voor de kamer, maar het was niet vanzelfsprekend dat ze er zou komen, aangezien het te vondelen van een baby strafbaar is.

Uiteindelijk heeft de ziekenhuisdirectie besloten om de kamer te openen omdat ze vonden dat het niet strafbaar was en dat ze mensen in nood hielpen. Sindsdien is de vondelingenkamer uitgegroeid tot een voorbeeld voor andere ziekenhuizen in Nederland. De kleinste kamer van het Isala-ziekenhuis is nog steeds in gebruik, maar er is nooit een kindje te vondeling gelegd.

In de afgelopen tien jaar zijn er ongeveer twintig mensen gebruikgemaakt van de vondelingenkamer, waaronder zwangere vrouwen en vrouwen die hun baby meenamen naar de ruimte om hulp te krijgen. Als er op de intercom in de vondelingenkamer wordt gedrukt, komt er medisch personeel om te helpen. De stichting Beschermde Wieg beheert de vondelingenkamers in samenwerking met de ziekenhuizen.

Het doel van deze kamers is het redden van de baby en het bieden van professionele en psychische hulp aan moeder en kind





