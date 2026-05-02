Telstar pakt gelijkspel bij NEC en houdt handhaving in eigen hand

Telstar speelde gelijk tegen NEC (1-1) en blijft in de strijd om handhaving. Doelman Ronald Koeman Jr. was de held van de dag, maar de late gelijkmaker zorgde voor gemengde gevoelens. Met twee wedstrijden te gaan heeft de ploeg alles in eigen hand.

Lange tijd leek Telstar ervandoor te gaan met drie gestolen punten op bezoek bij NEC , maar vlak voor tijd viel toch de gelijkmaker (1-1). Dat zorgde na afloop voor een dubbel gevoel bij de spelers en staf van de ploeg uit Velsen.

Toch wil doelman Ronald Koeman Jr. vooral met een trots gevoel terugkijken naar deze chaotische avond. Ik heb dit niet vaak zo meegemaakt, vertelde hij na de wedstrijd. Ik vind NEC een geweldige ploeg, is Ronald Koeman Jr. vol lof over de tegenstander. De doelman beleefde een zeer drukke avond.

Keer op keer was hij een sta-in-de-weg voor de Nijmeegse ploeg. Alleen vijf minuten voor tijd had hij geen antwoord op de inzet van Tjaronn Chery. Als je een puntje haalt bij NEC, dan mag je tevreden zijn, aldus de zoon van de bondscoach. Met een vrij positief gevoel stapt de zoon van de bondscoach de bus weer in.

Dat geldt ook voor Anthony Correia. De trainer van Telstar spreekt over een punt dat je moet koesteren. Hierdoor hebben we alles in eigen hand, verklaarde hij. De ploeg uit Velsen heeft nog twee wedstrijden te spelen in de competitie.

Volgende week speelt Telstar thuis tegen Heracles. De ploeg uit Almelo is al gedegradeerd, maar dat betekent niet dat het een makkelijke wedstrijd wordt. In de laatste speelronde gaan de Velsenaren op bezoek bij concurrent FC Volendam. Op dit moment hebben beide ploegen evenveel punten (31).

Wel hebben de Palingboeren een wedstrijd minder gespeeld, wat de spanning in de strijd om handhaving verder opvoert. De wedstrijd tegen NEC was een rollercoaster van emoties. Telstar begon sterk en had meerdere kansen om in de eerste helft te scoren, maar NEC kwam beter uit de kleedkamers in de tweede helft. De ploeg uit Nijmegen drukte de Velsenaren terug en creëerde verschillende gevaarlijke situaties.

Koeman Jr. was echter onoverwinnelijk en hield zijn ploeg in het spel. De gelijkmaker in de 85ste minuut was een domper voor Telstar, maar de ploeg toonde veerkracht en bleef vechten tot het einde. De wedstrijd toonde aan dat Telstar een ploeg is die niet snel opgeeft, zelfs niet tegen een sterke tegenstander als NEC. De laatste twee wedstrijden zullen cruciaal zijn voor de toekomst van de club.

Met een overwinning tegen Heracles en een gelijkspel tegen Volendam zou Telstar zich kunnen handhaven. De ploeg heeft alles in eigen hand en hoopt op een sterk slotakkoord in deze spannende competitie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Telstar NEC Handhaving Voetbal Keuken Kampioen Divisie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spanning in de Eredivisie: NEC-Telstar, Ajax-PSV en Excelsior winnen belangrijke duelsBelangrijke wedstrijden in de Eredivisie met cruciale punten in de strijd om Europees voetbal en tegen degradatie. NEC speelt tegen Telstar, Ajax neemt het op tegen PSV en Excelsior boekt een belangrijke zege bij FC Groningen.

Read more »

NEC-Telstar en PSV-Ajax: Samenvatting en uitslagenVerslag van de wedstrijden NEC-Telstar en PSV-Ajax in de Eredivisie, met kansen, wissels en de stand van zaken in de strijd om Europese tickets en tegen degradatie. Ook een korte vermelding van de overwinning van Excelsior op FC Groningen.

Read more »

NEC speelt gelijk tegen Telstar na regenachtig duelNEC heeft zaterdag geen voorsprong genomen op Feyenoord in de Vriendenloterij Eredivisie door met 1-1 gelijk te spelen tegen Telstar. Een belangrijk punt voor Telstar in de strijd tegen degradatie, terwijl NEC punten liet liggen.

Read more »

Duur puntenverlies NEC door moeizaam gelijkspel tegen degradatiekandidaat TelstarDe Nijmegenaren komen in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel en hebben nu nog maar een voorsprong van één punt op nummer vier Ajax.

Read more »

NEC zet derde plaats op het spel door teleurstellend gelijkspel tegen TelstarNEC heeft zaterdag een punt overgehouden aan een veelbewogen thuisduel met Telstar. Door het gelijkspel in De Goffert klimt de ploeg van de jarige Anthony Correia op doelsaldo over FC Volendam naar de vijftiende plaats. De Nijmegenaren dreigen Feyenoord uit het oog te verliezen en moeten met een schuin oog naar beneden kijken.

Read more »

Duur puntenverlies NEC door moeizaam gelijkspel tegen degradatiekandidaat TelstarDe Nijmegenaren komen in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel en hebben nu nog maar een voorsprong van één punt op nummer vier Ajax.

Read more »