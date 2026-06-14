Teleurstelling in Haagse kroegen na gelijkspel Oranje tegen Japan: Kritiek op Koeman maar optimisme blijft

Zondagavond volgden honderden supporters in Haagse cafés de eerste WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Hoewel de sfeer aanvankelijk bezield was door vertrouwen in Oranje, leidde de late gelijksmaker van Japan tot teleurstelling. Er klonk kritiek op bondscoach Koeman, maar bleef ook veel optimisme voor de rest van het toernooi.

In Haagse kroegen heerste zondagavond een spannende sfeer tijdens de eerste groepsfase-wedstrijd van Nederland tegen Japan . Supporter s verzamelden zich vroeg in cafés zoals Van Kinsbergen, waar alles in het teken van Oranje stond.

De verwachting was hoog: velen voorspelden een overwinning, ondanks de minder imponerende prestaties in de eerder gespeelde interlands. Bij The Fiddler speculeerde men al over de uitslag, met een voorspelling van 2-1 voor Oranje. Toch was er ook kritiek op bondscoach Koeman, met enkele fans die Benieuwd waren naar de koers van het team. Dutch supporters, uitgedost in oranje kleding, pruiken en zelfs een oranje Albert Heijn-badjas, volgden de wedstrijd met grote betrokkenheid.

Na rust leek Nederland op weg naar de overwinning, wat tot grote vreugde leidde, zelfs met gevierd met toeterende auto's in de straten. Maar Japan kon vlak voor tijd gelijkspel maken, wat leidde tot teleurstelling in de kroegen. Desondanks bleef veel supporters optimistisch voor de rest van het toernooi, met de overtuiging dat Nederland nog steeds de halve finale kan halen.

De sfeer in cafés in Den Haag en omgeving was daardoor gemengd: vreugde over kansrijk voetbal, maar ook frustratie over het verstevilde gelijkspel, waarbij de prestaties van de Japanse keeper werden benadrukt





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