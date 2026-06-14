Teleurstellend resultaat: Koeman wisselt bij de verkeerde tijd

Het Nederlands elftal gaf in de slotfase een eerste WK-zege weg tegen Japan. Ronald Koeman wisselde bij de tweede waterpauze met als doel om de wedstrijd over de streep te trekken. Maar hij haalde de snelle spelers naar de kant en liet de langzamere spelers het veld in. Hierdoor verloor Oranje een belangrijk wapen: snelheid.

Na de WK-wedstrijd tussen Nederland en Japan heerst er een bedrukte stemming in de studio. Het Nederland s elftal gaf in de slotfase een eerste WK-zege weg, met een uiteindelijke stand van 2-2.

Wim Kieft spreekt meteen na afloop van een 'teleurstellend resultaat'. Ronald Koeman wisselde bij de tweede waterpauze met als doel om de wedstrijd over de streep te trekken. Hij haalde Crysencio Summerville, Donyell Malen en Tijjani Reijnders naar de kant en liet Memphis Depay, Teun Koopmeiners en Quinten Timber het veld in. Met de exit van Summerville en Malen verloor Oranje een belangrijk wapen: snelheid.

Japan probeerde een gelijkmaker te forceren en de ruimtes voorin werden steeds groter. Presentator Sjoerd van Ramshorst vat het samen: 'Alle snelle mensen eraf als Japan moet komen'. Kieft begrijpt er niks van en vindt het opmerkelijk dat Koeman de wedstrijd probeert dood te maken. Rafael van der Vaart vindt het ook vreemd dat de jongens steeds beter in kwamen en de wedstrijd verdedigend speelden.

Pierre van Hooijdonk vraagt ook zijn vraagtekens bij het wisselbeleid van Koeman en vindt het vreemd dat je op dat moment al gaat inzakken. Je hebt geen wapens meer en je snelheid is uit het elftal. Koeman probeerde nog zijn eigen fout een beetje te herstellen door Brian Brobbey erin te brengen





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