Teleurgestelde verdediger FC Utrecht reageert op verloren play-offs finale

Mike van der Hoorn, verdediger van FC Utrecht, werd abrupt afgeweken tijdens zijn interview op het veld van de verloren finale van de play-offs tegen Ajax. supporters bestormden het veld, waarna hij adviseerde om snel naar binnen te gaan.

Het interview van Mike van der Hoorn na afloop van de verloren finale van de play-offs om Europees voetbal is zondagmiddag abrupt onderbroken.

"Hoewel de verdediger van FC Utrecht voor de camera van ESPN terugblikte op de nederlaag tegen Ajax, bestormden supporters het veld van het Kras Stadion in Volendam. Ajax trok uiteindelijk na strafschoppen aan het langste eind, nadat de finale na reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd. Van der Hoorn verscheen na afloop zichtbaar teleurgesteld voor de camera van ESPN.

"Het is gewoon zonde", aldus de verdediger. "Je weet dat penalty’s een loterij zijn. Dan hoop je dat het jouw kant op valt. We hebben gewoon vandaag gestreden.

Niet best qua voetbal, denk ik…" Verder kwam Van der Hoorn niet. Op dat moment stroomden supporters het veld op, waarna de ESPN-verslaggever ingreep en de verdediger adviseerde om snel naar binnen te gaan.

"Gaan naar binnen denk ik, het wordt nu ongemakkelijk. Kom maar! "', zei hij. Van der Hoorn rende vervolgens richting de catacomben





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Teleurgesteld Play-Offs Finale Eredivisie Supporters Om Europees Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Utrecht schroeft budget vrouwentak terug, speelsters protesteren met shirtsVoorafgaand aan de laatste wedstrijd van het seizoen maken de speelster van FC Utrecht hun ongenoegen kenbaar. 'Wij passen niet in het budget' staat er op hun shirts.

Read more »

FC Utrecht vs Ajax: Play-offs finale voor Europese voetbalDe finale van de play-offs is begonnen. FC Utrecht trapt af en zoekt meteen de aanval. Ron Jans heeft zijn plek gevonden in het stadion in Volendam. De trainer van FC Utrecht sluit vandaag zijn loopbaan af. In zijn 799ste profwedstrijd als trainer hoopt hij FC Utrecht achter te laten met Europees voetbal. Daarvoor moet Ajax verslagen worden, dat lukte FC Utrecht dit seizoen al twee keer: zowel uit als thuis won Utrecht dit seizoen met 2-1 van de Amsterdammers.

Read more »

Live: Ajax - FC Utrecht - Conference League playoffs final - 0-0 - 0-0Follow the final match of the play-offs to determine a spot in the Conference League first round.

Read more »

Ajax-FC Utrecht: Klaassen opent de score, maar Utrecht blijft gevaarlijkAjax leek op weg naar de zege, maar moest door de gelijkmaker toch weer in de aanval. Bij Utrecht was stormram Van der Hoorn uiteraard weer teruggekeerd in de achterhoede, zijn avontuur in de spits was van korte duur. Gijvai Zechiël met de gelijkmaker! FC Utrecht zorgde met een hoge bal voor chaos voor het doel van Ajax en Zechiël stond op de juiste plek om raak te schieten. Bij deze stand meldde Ajax zich eind juli in de tweede voorronde van de Conference League.

Read more »