Tekort aan chauffeurs brengt dierenambulance Barneveld onder druk

De dierenambulance in Barneveld kampt met een groeiend tekort aan vrijwillige chauffeurs, wat leidt tot hoge werkdruk en risico's op verminderde bereikbaarheid. Sinds de sluiting van een lokale opvang moeten dieren naar Soest worden gebracht, wat de problemen verergert.

De vrijwilligers van de dierenambulance in Barneveld voelen de last van een verslechterende situatie: een aanhoudend tekort aan chauffeurs. Dit personeelstekort vormt eenacute bedreiging voor de operationele continueïteit van de organisatie.

Het ideaal is om twee chauffeurs per dag inzet te kunnen, maar tegenwoordig is er vaak slechts één beschikbaar. Deze eenzijdige belasting dwingt de huidige vrijwilligers tot het draaien van extra diensten, met een toenemende psychische en fysieke druk als gevolg. Volgens Marieke van de Kamp, bestuurslid van de dierenambulance, zou elke extra chauffeur direct verlichting brengen. Een vrijwilliger zoals Kees merkt de gevolgen direct in zijn persoonlijke rooster.

Hoewel hij officieel één dag per week werkt, neemt hij regelmatig een tweede dienst over. De dreiging is reëel: als vrijwilligers onverwacht wegvallen, kan de ambulance een volledige dag stil komen te staan. Hoewel dat tot nu toe is vermeden door het grote engagement van het team, is het een scenario dat men liever niet wil meemaken. Een versterkende factor is de sluiting van de opvanglocatie Levenslust in Barneveld aan het einde van 2025.

Sinds begin dit jaar moeten alle opgevangen dieren, voornamelijk honden en katten, naar een nieuwe opvang in Soest worden gebracht. Deze verandering voegt een aanzienlijke logistieke uitdaging toe. De rit naar Soest en terug kost vrijwel een uur, waardoor een chauffeur tijdens die tijd niet beschikbaar is voor nieuwe meldingen in Barneveld. Om dit reimbursatie te verminderen, kiezen sommige vrijwilligers ervoor om uitsluitend de transportopdracht uit te voeren, wat de tijd efficiënter benut.

Ondanks deze uitdagingen benadrukt de organisatie dat nieuwe vrijwilligers niet alleen hoeven te staan. Het is een hecht team wherein ondersteuning van collega's vanzelfsprekend is. Iedereen kan aangeven wanneer hulp nodig is; er is altijd iemand die kan assisteren. Potentiële vrijwilligers worden aangemoedigd om eens mee te rijden om de praktijk te zien.

Kees verklaart dat het werken in duo veel praktischer is: een tweede persoon kan helpen met het hanteren van het dier, administratieve taken en het beantwoorden van telefoons. Hiermee verhoogt niet alleen de veiligheid, ook de efficiëntie en het rendement van elke uitrit. De dierenambulance zoekt daarom dringend nieuwe vrijwillige chauffeurs. Het gaat niet alleen om het kunnen besturen van een voertuig, maar ook om empathie en het vermogen om met stressvolle situaties en kwetsbare dieren om te gaan.

De rol is veelzijdig en vereist een zekere flexibiliteit, maar de beloning ligt in het kunnen helpen van dieren in nood en het zijn onderdeel van een betrokken en solidair team. De organisatie hoopt dat meer mensen zich angaven om deze cruciale rol op zich te nemen, zodat de dienstverlening weer op peil kan komen en de bereikbaarheid voor dieren in de regio Barneveld gewaarborgd blijft





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