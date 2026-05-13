Team Dynamics in the Giro d'Italia - Clashes and Strategies

This news text describes the intense competition and strategic maneuvering among the top riders in the Giro d'Italia, highlighting the battles for the overall victory and the impact of unforeseen events on the race dynamics.

Jongen toch! Igor Arrieta neemt alle risico's van de wereld in de afdaling, terwijl de voorsprong toch groot genoeg is, en gaat in een bocht onderuit.

Intussen is het weer opgehouden met zachtjes regenen en wordt de situatie voor de koplopers alleen maar rooskleuriger. Vooral voor Eulalio, want die krijgt inmiddels zo veel ruimte van het peloton (waar Ciccone nog altijd in zijn eentje op kop rijdt) dat hij zelfs mag gaan dromen om de roze trui misschien ook wel tot na Blockhaus te mogen dragen. Zes minuten is zijn voorsprong al. Bouwman rijdt er precies tussenin op 3.00 van de koplopers.

Het viertal Milesi, Silva, Scaroni en Garofoli heeft een achterstand van 1.11. Ongelukken daargelaten gaat Afonso Eulalio de derde Portugese rozetruidrager worden in de Giro. Acacio da Silva was in 1988 de eerste, João Almeida droeg het tricot vorig jaar. Nog vijf kilometer golft de weg op en neer en dan is het vooral afdalen richting Potenza.

We kunnen vast wat conclusies trekken. Met een voorsprong van ruim anderhalve minuut op de eerste achtervolgers is wel zeker dat Arrieta en Eulalio gaan strijden om de dagzege. Voor de Portugees Eulalio kan het zelfs een dubbelslag worden, want het roze lijkt vrijwel zeker naar hem te gaan. De arme Ciccone heeft de achtervolging aan kop van het peloton namelijk gestaakt en rijdt intussen op 4.57 van Eulalio.

De tegenaanval van Koen Bouwman komt te laat, hij komt met zijn metgezellen Kulset en Raccagni dicht in de buurt bij Milesi, Garofoli, Scaroni en Silva op ruim tweeënhalve minuut. Eulalio en Arrieta zijn intussen ook door de bonificatiesprint gekomen en daar heeft de Portugees voor de zekerheid ook nog zes tellen extra gepakt. Hij staat dus op 1.07 van Ciccone en de roze trui rijdt intussen al ruim vijf minuten achter hem.

Opeens zien we Giulio Ciccone zelf op kop van het peloton tempo maken. En dat moet hij ook doen, als hij morgen nog in het roze wil starten. Of beter, vrijdag als het peloton in zijn streek zijn trainingsklim de Blockhaus beklimt. En helemaal omdat de rit van zaterdag van start gaat in Ciccone's geboortestad Chieti.

Na de top blijft het nog even op en neer gaan en daarvan profiteert Koen Bouwman! De man die vier jaar geleden op deze wegen zijn grootste zege tot dan toe boekte is in de tegenaanval gegaan met Johannes Kulset (Uno-X) en Andrea Raccagni Noviero (Soudal-QuickStep). Dat drietal heeft nog wel een lange weg te gaan naar de twee koplopers, Eulalio en Arrieta. Eerst maar eens richting Milesi, Silva Scaroni en Garofoli.

Arrieta is als eerste boven op de Montagna Grande di Viggiano en pakt zo 18 punten voor het bergklassement, Eulalio krijgt er 8. Maar hij zal allicht vooral denken aan de dagzege. En dat is nog lang niet zeker, want op een kleine minuut seconden volgt het drietal Scaroni, Silva (Astana) en Garafoli (Soudal-QuickStep) Het peloton heeft een achterstand van ruim twee minuten.

Als dat klopt, dan komt het roze opeens dichtbij voor Eulalio, die op slechts 1.11 staat van Ciccone





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Top Riders Battles Strategies Climbs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giro d'Italia: Arnaud De Lie vertrekt, grote sprinters verliezen, nieuwe rozetruidrager mogelijkDe Giro d'Italia is in de vierde etappe aangekomen in Catanzaro, een stad in het zuiden van Italië. De etappe van 138 kilometer kent een zware klim als openingsfase van de finale. Arnaud De Lie, een van de grote sprinters, heeft zich echter afgetrokken uit de koers. De voorste groep, bestaande uit alle grote sprinters en de klassementsfavorieten, behalve Bernal en Gee, die materiaalpech hebben, begint de afdaling naar de finish. De achterstand is zes minuten. De sprinters zullen niet terugkeren. De voorste groep, geleid door Movistar, heeft de leiding op de klim. Slechts 38 renners zijn overgebleven. De laatste groep, waar Silva rijdt, is in de laatste groep. De kopgroep, bestaande uit zes renners, voert een tempo aan op de Cozzo Tunno, een klim van de tweede categorie. De kopgroep begint met een voorsprong van anderhalve minuut. De etappe wordt afgesloten met een zesde kopgroep, die moet 14,4 kilometer klimmen en gemiddeld 5,9 procent stijgt. De eerste helft van de klim is zwaarder dan de tweede helft. De renners zullen afhaken en niet vooraan terug kunnen keren. De kopgroep begint met een voorsprong van anderhalve minuut.

Read more »

Narváez bezorgt UAE opsteker met winst vierde Giro-rit, Ciccone pakt roze truiJhonatan Narváez wint de sprint van een uitgedund peloton, terwijl Italiaan Giulio Ciccone het roze verovert.

Read more »

Timo de Jong stopt tijdens Giro d’Italia door polsziekteTimo de Jong, de wielrenner uit Goes, stopt tijdens de vijfde etappe van de Giro d’Italia door teveel pijn aan zijn pols om verder te gaan. Hij miste een groot deel van het klassiekerseizoen door een valpartij tijdens de GP Monsère en liep een polsblessure op in diezelfde periode. Vandaag tijdens de etappe naar Potenza bleek de pijn aan zijn pols te groot.

Read more »

Afonso Eulalio|Portugal's third Giro d'Italia contender|Aggressive tactics from BauwmanAfonso Eulalio, who's been in the Giro for three consecutive years, has secured his candidacy for the third Portuguese title on the back of a strong performance today. In contrast, Giulio Ciccone, who holds the right to wear the pink jersey, has been exposed at the top of the peloton. Bauwman, Bauwman and co. still have a long way to go before catching Eulalio and Arrieta.

Read more »