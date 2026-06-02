Tbs-maatregel van Freddy D. verlengd met twee jaar

De rechtbank in Assen heeft vandaag de tbs-maatregel van de 55-jarige Freddy D. met twee jaar verlengd. D. werd in 2018 veroordeeld voor de dood van de 12-jarige Djamila uit Hoogeveen. De rechtbank heeft besloten om de tbs-maatregel te verlengen vanwege het risico op herhaling als de behandeling zou worden beëindigd.

De rechtbank in Assen heeft vandaag de tbs-maatregel van de 55-jarige Freddy D. met twee jaar verlengd. D. werd in 2018 veroordeeld voor de dood van de 12-jarige Djamila uit Hoogeveen.

De rechtbank deed direct uitspraak na de behandeling van de zaak. Volgens deskundigen verloopt de behandeling van D. naar behoren, maar is er nog altijd sprake van een risico op herhaling als de behandeling zou worden beëindigd. D. kreeg in mei 2018 tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd wegens doodslag. Hij doodde Djamila in oktober 2017 in zijn auto op een afgelegen weg bij Punthorst.

Tijdens het strafproces verklaarde hij verliefd te zijn geweest op het meisje en seksuele toenadering te hebben gezocht. Toen zij begon te gillen, wurgde hij haar. Na de dood van Djamila reed D. urenlang rond met haar lichaam in zijn auto. Later die avond meldde hij zich bij de politie en bracht hij het lichaam naar het politiebureau.

De zaak maakte destijds diepe indruk in Drenthe en daarbuiten. Ook tijdens de zitting over de verlenging van de tbs was de emotionele impact voelbaar. De moeder van Djamila was aanwezig in de rechtszaal en toonde zich ontdaan. De rechter sprak van een emotionele zaak en richtte zich tijdens de behandeling tot haar.

D. begon in 2023 met zijn behandeling binnen het tbs-systeem. In het begin werkte hij daar beperkt aan mee. Volgens zijn begeleiders had hij vermoedelijk moeite om te wennen aan de nieuwe situatie. Inmiddels verloopt de behandeling beter.

De rechter stelde vast dat D. gemotiveerd is en soms zelfs moet worden afgeremd in zijn inzet. Uit rapportages blijkt dat D. kampt met een licht verstandelijke beperking en een seksuele stoornis. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging onderschreven de conclusie van de behandelaars dat de behandeling op koers ligt, maar dat verdere stappen noodzakelijk zijn. De rechtbank nam dat advies over en verlengde de tbs-maatregel met twee jaar.

"Het is ook hartstikke erg wat ik heb gedaan", liet D. zich ontvallen





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