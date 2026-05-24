Taylor Swift en hun verloovde, Travis Kelce, moedigen Cavaliers aan om finale te bereiken

Taylor Swift en haar verloovde Travis Kelce waren zaterdagavond aanwezig bij een basketbalwedstrijd in de finale van de Eastern Conference . Toen het tijd was voor de belangrijkste wedstrijd van het halve jaar, moedigde het stel de Cleveland Cavaliers aan tegen de New York Knicks .

Volgens Amerikaanse media veroorzaakten de entree van het sterrenkoppel veel opschudding bij de toeschouwers. Bij het einde van het derde kwart werden beelden getoond van Taylor Swift en Travis Kelce op het scorebord, wanneer Kelce zijn Cavaliers-petje en shirt toonde en zijn biertje achterover sloeg. Toen Kelce zijn beker leedronk, hield Taylor Swift haar handen voor haar gezicht en applaudisseerde toen hij zijn beker liet voorover glimmen.

Hoewel de toeschouwers enthousiast waren op het scorebord, mocht de aanmoediging van het stel niet baten, want de New York Knicks wonnen, en de Cleveland Cavaliers verloren met 112-99. Dankzij het verlies van de Cavs, staan de New York Knicks momenteel 3-0 voor in de beste van zeven serie en zijn daarmee een wedstrijd verwijderd van hun eerste finale sinds 1999





