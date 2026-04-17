Tata Steel opnieuw beboet: 8,5 miljoen euro voor te hoge uitstoot

Staalproducent Tata Steel is opnieuw geconfronteerd met een aanzienlijke boete van 8,5 miljoen euro wegens het overschrijden van milieunormen. De toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied legde deze sanctie op nadat metingen uitwezen dat het bedrijf nog steeds te veel schadelijke stoffen uitstoot. Dit is de tweede miljoenenboete in korte tijd, wat de aanhoudende milieuproblemen bij het staalbedrijf onderstreept. De situatie rondom de vergunningen en de toekomst van Tata Steel's milieuprestaties blijven onder kritische observatie, terwijl een mogelijke miljardensubsidie de weg naar vergroening moet effenen.

Tata Steel heeft wederom een flinke financiële klap te verwerken gekregen, met een nieuwe boete van 8,5 miljoen euro die is opgelegd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De reden voor deze sanctie is het aanhoudend overschrijden van de geldende milieunormen met betrekking tot de uitstoot van schadelijke stoffen. Deze recente metingen bevestigen dat het staalbedrijf er nog niet in geslaagd is om de uitstoot significant te verminderen, wat de toezichthouder tot actie dwong.

Het is een bittere pil voor het bedrijf, dat eind januari van dit jaar eveneens geconfronteerd werd met een identieke boete van 8,5 miljoen euro. Destijds kwamen de metingen die leidden tot de sanctie van het staalbedrijf zelf, wat de situatie nog nijpender maakte. De opeenvolgende miljoenenboetes, waarvan de huidige de hoogste ooit is die aan Tata Steel is opgelegd, plaatsen het bedrijf in een negatief daglicht en werpen serieuze vragen op over de effectiviteit van de genomen maatregelen. De opgelegde dwangsom richt zich specifiek op twee cruciale fabrieksonderdelen binnen Tata Steel, die verantwoordelijk worden gehouden voor de excessieve uitstoot. Deze constructie, bekend als lasten onder dwangsom, houdt in dat de boete pas daadwerkelijk betaald hoeft te worden op het moment dat de geconstateerde problemen niet tijdig worden verholpen. In dit specifieke geval is dit dus wel gebeurd, wat de betaling van de 8,5 miljoen euro onvermijdelijk maakt. Met de recente boete opgeteld bij die van januari, is de maximale dwangsom die voor het betreffende fabrieksonderdeel kon worden opgelegd, bereikt. Dit signaleert de ernst van de situatie en de druk die op het bedrijf ligt om structurele oplossingen te implementeren. De Omgevingsdienst zal nu nauwlettend de situatie monitoren en een beoordeling maken van de implicaties hiervan voor de milieuvergunning van Tata Steel. Verder onderzoek, gebaseerd op metingen die gepland staan voor december 2025 en maart 2026, zal moeten uitwijzen of er op langere termijn verbetering optreedt. Tata Steel bevindt zich al geruime tijd in het vizier van zowel milieuorganisaties als de overheid, vanwege de significante milieu-impact die het bedrijf heeft. De constante stroom aan boetes en de kritische publieke opinie maken de situatie complex. Daarbovenop kwam vorige week nog een nieuwe last onder dwangsom, ditmaal voor het belemmeren van geplande controles door de toezichthouder. Voor deze overtredingen geldt een boete van 10.000 euro per geconstateerde overtreding, met een maximum van 40.000 euro. Ondanks de uitdagingen en de kritiek, is er ook hoop op verbetering. Begin april heeft de Tweede Kamer ingestemd met het toekennen van een subsidie van maar liefst 2 miljard euro aan Tata Steel. Deze subsidie is echter niet onvoorwaardelijk; de toekenning is gekoppeld aan strikte voorwaarden en de garantie dat er daadwerkelijk concrete stappen worden gezet richting vergroening en het verbeteren van de milieuprestaties. De komende jaren zullen cruciaal zijn voor Tata Steel om te bewijzen dat het bedrijf de bereidheid en het vermogen heeft om de milieu-impact te minimaliseren en te voldoen aan de steeds strengere normen





