Tata Steel krijgt dwangsom voor belemmeren toezicht, ondanks miljardensteun

Tata Steel is beboet voor het herhaaldelijk belemmeren van inspecties en metingen door de Omgevingsdienst. Dit gebeurt tegelijkertijd met de goedkeuring van een subsidie van 2 miljard euro, waarbij vergroening de voorwaarde is.

Tata Steel wordt geconfronteerd met een aanzienlijke dwangsom vanwege herhaaldelijke obstructie van toezicht en controles, opgelegd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het staalbedrijf moet een boete betalen van 10.000 euro per overtreding, met een maximum van 40.000 euro. Deze sanctie volgt op een reeks van incidenten in 2024 en 2025 waarbij Tata Steel onvoldoende medewerking verleende aan inspecties en metingen binnen hun fabrieken in Noord-Holland.

De Omgevingsdienst heeft deze maatregel getroffen om ervoor te zorgen dat toekomstige controles niet langer worden vertraagd of geblokkeerd. Deze specifieke dwangsom is uniek, omdat het de eerste keer is dat er een boete wordt opgelegd vanwege belemmering van controles. Eerder heeft Tata Steel al aanzienlijke dwangsommen ontvangen, oplopend tot miljoenen euro's, voor milieuschade veroorzaakt door vervuilende uitstoot. De herhaalde weigering om medewerking te verlenen aan het toezicht is een serieuze zaak, die de toezichthouder aanzet tot actie om de naleving van de milieuvoorschriften te waarborgen. De recente dwangsom markeert een escalatie in de spanningen tussen de Omgevingsdienst en Tata Steel, en benadrukt de noodzaak voor het staalbedrijf om zich strikt aan de afspraken te houden en volledige medewerking te verlenen. \De problemen met de medewerking van Tata Steel aan controles zijn gedetailleerd en omvatten diverse situaties. In september 2025, bijvoorbeeld, werd een geplande meting bij de sinterfabriek geannuleerd, ondanks eerdere verzekeringen van het bedrijf dat er geen werkzaamheden zouden plaatsvinden. Op de dag van de meting bleek echter dat er onderhoudswerkzaamheden waren gepland en een installatie tijdelijk was stilgezet. Daarnaast was er sprake van vertragingen in het beschikbaar stellen van werkvergunningen, en waren werkplekken niet altijd direct toegankelijk. Deze factoren leidden tot aanzienlijke vertragingen en aanpassingen in de uitvoering van de controles. De Omgevingsdienst benadrukt dat dit soort belemmeringen de effectiviteit van het toezicht ondermijnen, waardoor het moeilijker wordt om te beoordelen of Tata Steel zich aan de milieuvoorschriften houdt. De controles zijn van cruciaal belang om de impact van de uitstoot op de omgeving te evalueren en om eventuele risico's voor de volksgezondheid te minimaliseren. De weigering om medewerking te verlenen aan deze vitale processen wordt daarom als een ernstige overtreding beschouwd.\Deze ontwikkelingen komen op een moment dat Tata Steel ook te maken heeft met een aanzienlijke overheidssteun. De Tweede Kamer heeft onlangs, onder voorwaarden, ingestemd met een subsidie van 2 miljard euro voor het staalbedrijf. Als onderdeel van de overeenkomst moet Tata Steel aanzienlijke inspanningen leveren om de staalproductie te vergroenen. Het bedrijf zal zelf 4 miljard euro investeren om de uitstoot aanzienlijk te verminderen en over te stappen van kolen naar gas en uiteindelijk naar waterstof. Hoewel de steun op veel kritiek stuitte, wees een meerderheid van de Kamer op het belang van werkgelegenheid en de waarde van de industrie. De opgelegde dwangsom voor het belemmeren van toezicht en controles staat in contrast met de voorgenomen investeringen in vergroening. Het roept vragen op over de bereidheid van Tata Steel om de milieuregels na te leven en de transparantie die nodig is voor een succesvolle energietransitie. De toekomst van de staalproductie in IJmuiden en de mate waarin Tata Steel in staat is om de milieu-eisen na te komen, zullen in de komende jaren cruciaal zijn voor zowel het bedrijf als de omgeving





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oplichters doen zich voor als wijkagent Jutka, zij baalt: ‘Ik ben dit niet’Nepagenten in Breda zijn wel heel brutaal geworden. Ze gebruiken de naam van de echte wijkagent Jutka de Rooij als ze bellen om zogenaamd te waarschuwen voor een inbraakgolf. Het gebeurde vier keer in één week. “Ik ben dit niet”, waarschuwt de agent.

Read more »

In dit oude politiekantoor komen 50 minderjarige vluchtelingen te wonenDe gemeente Den Bosch wil vijftig minderjarige vluchtelingen gaan opvangen op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daar een pand, dat voorheen diende als politiekantoor, aangeboden gekregen om de alleenstaande jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar op te vangen.

Read more »

123 verkeersdoden en een dodelijke schietpartij: dit gebeurde vandaagEen dodelijke schietpartij in Goude voor de ogen van hun twee kinderen en 123 verkeersdoden in Brabant vorig jaar. Dit zijn de vijf verhalen die je op deze donderdag gelezen moet hebben.

Read more »

Laatkomer van AZ verliest Europese basisplaats: 'Dit wil je helemaal niet'Ro-Zangelo Daal zou donderdagavond in de eerste ontmoeting van AZ met Shakhtar Donetsk in de kwartfinale van de Conference League aan de aftrap staan, maar begint toch op de bank. Dat is het gevolg van een disciplinaire maatregel, bevestigt trainer Leeroy Echteld.

Read more »

Roos (17) uit Helmond draait tussen wereldtop: 'Dit is unreal'DJ en producer Isa Roos de Bruijn uit Helmond is pas 17 jaar maar staat nu al tussen wereldberoemde dj’s. Op 18 april draait de afrohouse-dj op een exclusief evenement van dj Black Coffee bij de eeuwenoude piramiden van Teotihuacán in Mexico.

Read more »

McIlroy en Burns leiden na openingsdag Masters, het eerste golfmajor dit jaarMet een ronde van 67 slagen hebben zij in Augusta twee slagen voorsprong op Jason Day, Patrick Reed en Kurt Kitayama.

Read more »