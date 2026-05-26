Tanja Coenen ontvangt erepenning van Almere

Tanja Coenen heeft dinsdag de erepenning van Almere ontvangen door burgemeester Hein van der Loo. Zij krijgt hiermee waardering voor haar jarenlange inzet voor bewoners in de Almeerse Filmwijk .

Volgens de burgemeester is Coenen uitgegroeid tot een belangrijke schakel binnen Filmwijk. Met haar verbindende kracht, haar inzet en haar warme persoonlijkheid is Tanja Coenen een inspiratie voor velen, aldus Van der Loo. Coenen zet zich al sinds 2011 in als bestuurslid van bewonersorganisatie Platform Filmwijk. De organisatie houdt zich bezig met thema's als vergroening, veiligheid en het bestrijden van eenzaamheid in de wijk.

Daarbij brengt Coenen bewoners met elkaar in contact en helpt zij initiatieven onder de aandacht te brengen bij de gemeente. Een van de initiatieven waarbij zij betrokken was, is de dag 'Alleen en samen in Filmwijk'. Daarmee konden bewoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen om eenzaamheid tegen te gaan. Sinds 2017 is Coenen ook betrokken bij het Buurtlokaal Filmwijk in BSO de Polygoon.

Die ontmoetingsplek wordt vooral bezocht door oudere bewoners uit de wijk. Wekelijks komen daar volgens de gemeente ruim honderd inwoners samen voor activiteiten als lunches, diners, uitstapjes en themabijeenkomsten. Ook buiten deze activiteiten om staat Tanja Coenen altijd klaar voor anderen. Bijvoorbeeld door hen te begeleiden naar afspraken wanneer dat nodig is.

De gemeentelijke Erepenning van Almere wordt uitgereikt aan mensen die zich langdurig en met grote betrokkenheid inzetten voor de stad en haar inwoners





