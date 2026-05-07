Talpa stelt opnames 'Familie Gillis: Massa is Kassa' tijdelijk stop na veroordeling Peter Gillis

Talpa heeft de opnames van het SBS6-programma 'Familie Gillis: Massa is Kassa' tijdelijk stilgelegd na de veroordeling van Peter Gillis voor belastingfraude en mishandeling van zijn ex-partner. Het 16de seizoen loopt nog tot 5 juni, maar er wordt geen nieuw seizoen voorbereid. Gillis kreeg een celstraf van 18 maanden en een werkstraf van 60 uur.

Een woordvoerder van Talpa verklaarde dat de opnames worden stopgezet zolang er sprake is van hoger beroep of cassatie in de rechtszaken rondom Gillis. Het 16de seizoen van de serie wordt momenteel uitgezonden op SBS6 en loopt tot en met 5 juni. De laatste opnames voor dit seizoen vonden donderdag plaats bij de rechtbank in Den Bosch.

Talpa benadrukte dat er geen nieuw seizoen van 'Massa is Kassa' wordt voorbereid, maar dat het programma vroegtijdig zou worden stopgezet als Gillis voor of tijdens de uitzending van de serie zou worden veroordeeld. Peter Gillis kreeg een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een werkstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex. Hoewel hij was vrijgesproken voor valsheid in geschrifte, was de uitspraak voor Gillis en zijn team erg teleurstellend.

De officier van justitie had eerder een strengere straf geëist, maar de rechtbank besloot tot een lagere werkstraf. Gillis zelf beschreef het horen van de uitspraken als erg heftig, maar zag ook een kleine overwinning in het feit dat hij niet voor valsheid in geschrifte werd veroordeeld. Het mediabedrijf houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zal pas beslissen over de toekomst van het programma nadat alle juridische procedures zijn afgerond





