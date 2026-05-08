Talpa Network en NOS sluiten samenwerking af: Het Oranje Café dagelijks live vanaf 11 juni

Talpa Network en de NOS hebben een samenwerking afgesloten, wat resulteert in de dagelijkse uitzending van Het Oranje Café. Het programma, dat vanaf 11 juni elke dag live te zien is om 17.00 uur, belooft een mix van analyse, entertainment en actualiteit te worden. Peter van Royen onthulde enkele namen van de analytici, waaronder Mats Deijl en Henk ten Cate, en benadrukte de afwisseling tussen traditionele en nieuwe gezichten. Daarnaast is er een nieuwe website gelanceerd voor informatie over het WK 2026.

Talpa Network , het moederbedrijf van SBS6, heeft donderdag bekendgemaakt dat een overeenkomst is gesloten met de NOS . Dit betekent dat er een samenwerking ontstaat tussen de twee mediabedrijven, wat resulteert in een verhoogde zichtbaarheid van bepaalde programma's.

Een van de eerste concrete plannen is de dagelijkse uitzending van Het Oranje Café, die vanaf 11 juni elke dag live te zien zal zijn om 17.00 uur. Het programma belooft een mix te worden van analyse, entertainment en actualiteit, waarbij verschillende gasten hun visie zullen delen. Peter van Royen, een van de initiatiefnemers van Het Oranje Café, verklapte op de radio dat er veelvuldig gasten te zien zullen zijn in het programma.

'We gaan ervoor zorgen dat er een goede mix is van analytici, waarmee we een beetje lol gaan trappen,' aldus Van Royen. Hij maakte alvast twee namen bekend van de analytici die zullen deelnemen, maar wilde verder nog niet veel prijsgeven over de inhoud van het programma.

'We moeten het allemaal nog creatief uitdenken. Qua analytici wil ik een beetje afwisseling. Je moet altijd vertrouwen op de traditionele media, maar ook op de nieuwe jongens. Voetballers die je nog niet vaak ziet als analyticus, maar waarvan het leuk zou zijn als ze erbij komen, zoals Mats Deijl.

' Van Royen en Deijl kennen elkaar goed van de podcast Tijgerbalsem, die de twee samen maken met Özcan Akyol. Ook Henk ten Cate, die als bondscoach het WK misliep met Suriname, zal als analyticus te zien zijn. Het programma belooft een verfrissende kijk te bieden op het voetbal, met een mix van ervaren analisten en nieuwe gezichten.

Voor wie alles wil weten over het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, is er een gloednieuwe website gelanceerd: Nieuwsvi-travel.nl. Deze site biedt uitgebreide informatie over het toernooi, inclusief reis- en verblijfsopties voor voetbalfans die het evenement willen bijwonen





