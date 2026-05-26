Takehiro Tomiyasu bedankt Ajax-fans en staf voor zijn laatste wedstrijd

Takehiro Tomiyasu heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Ajax en deelt een afscheidsbericht via Instagram. In het bericht bedankt hij de supporters en de spelers en staf voor zijn tijd bij de club. Tomiyasu laat ook weten dat hij naar Japan gaat voor het WK en dat hij hoopt dat Ajax terugkomt naar zijn oude niveau.

Takehiro Tomiyasu heeft zijn laatste wedstrijd namens Ajax gespeeld, zo kan worden opgemaakt uit een afscheidsbericht dat hij deelt via Instagram. Ajax zelf heeft nog niets gedeeld over het aflopende contract van Tomiyasu, maar de Japan se verdediger laat woensdagochtend plotseling van zich horen.

Daarin bedankt Tomiyasu de supporters.

'Natuurlijk was dit niet het seizoen waarop we hadden gehoopt en niemand is tevreden met de plek waarop we zijn geëindigd. ' De 27-jarige rechtspoot kwam naar Ajax na een lange revalidatieperiode. 'Ik wilde veel meer betekenen voor deze club en ik had ook meer moeten laten zien, maar helaas pakte het niet goed uit. ' Toch heeft Tomiyasu zijn doel bereikt, want hij gaat komende zomer met Japan naar het WK.

De 42-voudig international voorspelt dat het ook in Amsterdam goedkomt.

'Deze club heeft ontzettend veel talentvolle spelers die door Ajax zijn opgeleid en ik ben ervan overtuigd dat Ajax zal terugkeren naar de plek waar het thuishoort. ' 'Bedankt en het allerbeste voor de spelers en de staf. Het was een plezier om met jullie samen te werken. En tot slot: bedankt aan de fans.

Ik zal jullie warme welkom en steun nooit vergeten. Nogmaals bedankt en hopelijk zien we elkaar ergens in de toekomst weer!





