Tadej Pogacar wint openingsrit Ronde van Zwitserland met vroege solo

Tadej Pogacar heeft de eerste rit van de Ronde van Zwitsaland gewonnen na een lange solo van 72 kilometer. Zijn voorsprong liep op tot ruim twee minuten op Richard Carapaz, die tweede werd. Mathieu van der Poel eindigde ver terug.

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de openingsrit van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De etappe over 144 kilometer van en naar Sondori bood geen klassiek hoogbergprofiel, maar wel enkele korte, steile klimmetjes in de slotkilometers, wat het op papier een race voor punchers maakte.

Pogacar dacht hier anders over. Op 72 kilometer van de finish maakte hij, ogenschijnlijk onbedoeld, de move om solo weg te rijden en behield zijn voorsprong tot aan de ingang van de rit. Richard Carapaz werd tweede op 2.14, Andrea Bagioli derde op 2.29. Wilco Kelderman eindigde zevende, ruim vier minuten achter.

Mathieu van der Poel, die zijn eerste wedstrijd sinds Parijs-Roubaix reed, werd 34ste op 13.34. De Sloveen wereldkampioen zette zijn dominantie verder met een vroege ontsnapping. Na het inpikken van een kleine vlucht met Fredrik Dversnes, zette hij op zijn eigen tempo een solo in die tot aan de finish zou duren.

Voor de voet van de langste klim van de dag pakte hij de bonificaties, sloeg meteen een gat van een halve minuut op een groep met andere topfavorieten zoals Primoz Roglic, Richard Carapaz en Matthew Riccitello. Op de top van de berg was zijn voorsprong gegroeid tot ruim een minuut. Achtervolgers als Wilco Kelderman en Tiesj Benoot, die na een langdurige rugrevalidatie zijn eerste koersdag van het jaar reed, konden niet meedraaien.

Van der Poel koos voor een grotere afstand en kon zo zijn benen sparen voor de komende etappes. Pogacar hield zijn karakteristieke constante tempo en vergrootte zijn voorsprong naar ruim twee minuten op Carapaz, die zelf 50 kilometer solo achter hem aanrijdde. Het tijdsverschil met de rest van het peloton is nu meer dan vier minuten. Met deze overwinning, zijn twaalfde in vijftien koersdagen dit seizoen, vestigt Pogacar opnieuw zijn status als onbetwiste favoriet voor de grote ronden





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Tadej Pogacar Ronde Van Zwitserland Wielrennen Solo Overwinning

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