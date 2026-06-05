Tactische zet bezorgt Gery etappezeges in Giro d'Italia Women terwijl Van der Breggen roze behoudt

De zevende etappe van de Giro d'Italia Women eindigde in een spannende sprint na een dag vol tactiek, waarbij Gery de overwinning pakte dankzij een slimme zet van haar ploeg. Hoewel Van der Breggen ten viel viel, behield zij het roze. De strijd bereidt zich voor op de beslissende klim van de Colle delle Finestre.

Het slotweekend van de Giro d'Italia Women nadert, maar eerst staat een aanlooprit dwars over de Po-vlakte op het programma gevolgd door een etappe in de noordelijkste Apennijnen.

Verwacht was een relatief rustige overgangsetappe, maar de zevende rit leverde van alles andere dan een Voorspelbare verloop. De toenmalige leidster in het roze, Annemiek van der Breggen, kwam onderweg ten val, kon echter wel verder rijden. De beslissing van de dag kwam niet zoals vaak op de beklimming, maar tijdens de afdalende passage.

Dat leidde tot een spannende finale waarbij惩治 Gery de overwinning op de streep voor zichzelf opeiste, mede dankzij een tactische zet van haar ploeggenote Vollering ten opzichte van Longo Borghini. Een boeiende etappe die de spanning voor de komende dagen alleen maar verder aanwakkerde. Morgen wacht immers de gevreesde klim van de Colle delle Finestre, waar de concurrentie tussen Van der Breggen en Vollering waarschijnlijk zal ontploffen.

Na afloop van de zevende etappe bleef Van der Breggen het roze behouden, ondanks haar val. Longo Borghini scoorde slechts vijf seconden op de Zwitserse Renee Reusser, maar kon de leiderschap niet significant onder druk zetten. De cruciale houding van Vollering tijdens de achtervolging op de kopgroep, waarin Gery zat, bleek bepalend. Vollering positioneerde zich aan het hoofd van het peloton om haar eigen FDJ-ploeggenoot Gery te beschermen en tegelijk Longo Borghini meer ruimte te geven in de kopgroep.

Dit Calculation bleek perfect: Gery pakte de etappezeges in de sprint en andere ploegen namen de achtervolging over, waardoor Longo Borghini uiteindelijk een bescheiden tijdwinst van vijf seconden boekte op de andere klassementsrensters. De etappe ontwikkelde zich tot een tactisch levendig verhaal. Longo Borghini lanceerde een solitaire aanval in de afdaling, weg van de klassementsvrouwen, maar leiddedat uiteindelijk niet tot een significante tijdwinst.

Gedurende lange tijd leek de kopgroep, bestaande uit Longo Borghini, Brand, Gery en enkele andere vluchters, een leuke kans te maken op de etappezeges. Het peloton achtervolgdde echter krachtig, met ploegen zoals Uno-X, Human Powered Health en Canyon-Sram die het tempo hoog hielden. Ondanks dat het gat tijdelijk opliep tot enkele tientallen seconden, lukte het de kopgroep niet om het gat scalaar te houden.

De FDJ-ploeg, met Vollering in het peloton, koos ervoor om de achtervolging te beheersen en niet te hard te gaan, wat Gery de kans gaf om te surfen op de kopgroep en uiteindelijk de sprint tegen Brand te winnen. Met de aankomst van de Colle delle Finierre morgen, wordt deze etappe gezien als een voorbode van de grote beslissing in het algemene klassement, waar Van der Breggen en Vollering de hoofdrol zullen spelen





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