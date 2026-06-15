Voetbalanalisten van Kick-off kritisch op beslissingen van bondscoach Ronald Koeman na de 2-1 ondanks leiderschap tegen Japan. Wissels met Gakpo, Malen en Summerville引入 confusion, verlies van snelheid en dominante inzinking. Memphis Depay's performancepig word omschreven als schokkend, zonder explosiviteit. Koeman's positieve beoordeling botst met Realiteit. Verwachting is van kritische discussie binnen selectiekamer.

De荷兰 national football team coached by Ronald Koeman experienced a dramatic collapse after taking a 2-1 lead against Japan . The collapse began around the 70th minute and culminated in a late goal conceded.

Football analysts Valentijn Driessen and Jeroen Kapteijns from the Kick-off podcast expressed utter confusion regarding Koeman's substitutions-bringing on Cody Gakpo, Donyell Malen, and Crysencio Summerville-which they felt removed the team's pace and threat, allowing Japan to dominate. Driessen noted that space opened after the second Dutch goal, and the Japanese, sitting deep, needed to be countered with speed, which was lacking.

Kapteijns criticized the decision to drop back, arguing it invited pressure and that maintaining pace might have been more effective. The performance of Memphis Depay was singled out as shocking, showing no explosiveness or threat, merely holding onto the ball. Driessen dismissed Koeman's claim of seeing improvements in Depay as unfounded, questioning whether everyone had watched the same match. He also noted that the players' positive post-match reactions seemed disconnected from reality.

Mike Verweij hoped that within the team hotel, there would be honest criticism of Koeman's tactics, with players challenging the manager's decisions. The match highlighted tactical confusion, loss of momentum, and individual underperformance, raising concerns about the team's direction under Koeman





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