Tactische Giro-etappe beslist in afdaling: Gery pakt overwinning terwijl Van der Breggen roze behoudt

De zevende etappe van de Giro d'Italia Women wordt gekenmerkt door een kopgroep die zich in de afdaling vormt en leidt tot een overwinning voor Victoire Gery. Hoewel Anna van der Breggen valt, blijft ze in roze. De beslissing komt door een gebrek aan coördinatie in het peloton, vooral van Demi Vollering, wat Elisa Longo Borghini weinig tijdwinst oplevert. De tactische spannings pon toont voor de bergachtige etappe met de Colle delle Finsterne.

Het slotweekend van de Giro d'Italia Women nadert, maar eerst staat nog een overgangsetappe dwars over de Po-vlakte op het programma gevolgd door een rit die eindigt in de noordelijkste Apennijnen.

De zevende etappe verliep anders dan verwacht. Anna van der Breggen, in de roze trui, maakte een pijnlijke val mee maar kon doorgaan. Cruciaal voor de uitkomst was niet de beklimming, maar een aanval in de afdaling. Daarin versloeg Victoire Gery op de finishlijn Lucinda Brand, nadat Demi Vollering de achtervolging op Elisa Longo Borghini in het peloton niet serieus genoeg leek te nemen - een beslissend strategisch moment.

De etappe werd daarmee een strategisch duel. De volgende dag brengt de beruchte Colle delle Finsterne, waar het definitieve gevecht tussen Van der Breggen en Vollering zal uitbreken. In het klassement na etappe 7 bleef Longo Borghini slechts vijf seconden winnen op Marlen Reusser, terwijl Van der Breggen ondanks haar val de roze leiderschaps trui behield. Het raceverloop toont aan dat de finale fase van deze Giro vrouwen subtiel en tactisch is.

Gedurende lange periodes leidde Longo Borghini de kopgroep, geholpen door teamgenote Silvia Persico. Brand en Gery sloten zich aan, terwijl ook jelkje Jackson, Sara Pegolo en Sofia Segato aanwezig waren in de vlucht. Vollering en Van der Breggen criticalen de situatie vanuit het peloton. Uiteindelijk leidde Gery de afdaling, gesteund door teamtactieken waarbij Vollering rustig aan moest blijven.

Gery won de sprint van Brand terwijl Longo Borghini slechts marginaal tijd won. De kopgroep hield tot het einde stand, ondanks achtervolging van pelotonteams. De etappe demonstreerde hoe ploegtactieken en aanvalmomenten in afdalingen de race kunnen beslissen, en duidt op de voorbereiding voor de bergtcts van morgen, waar de Colle delle Finsterne als doorslaggevend punt dient. De strijd om de overall overwinning blijft open tussen Van der Breggen en Vollering, met Longo Borghini als gevaarlijke derde in het klassement





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