Tactische blunder kost Van der Breggen zege in Brabantse Pijl; Amstel Gold Race in het vizier

Anna van der Breggen greep naast de zege in de Brabantse Pijl na een tactische misstap in de slotfase. Een geplande sprint van ploeggenote Mischa Bredewold mislukte, waardoor de zege naar Célia Gery ging. De focus verschuift nu naar de Amstel Gold Race, met uitgebreide live-uitzendingen.

De Brabantse Pijl heeft voor een verrassende ontknoping gezorgd, waarbij de gedoodverfde favoriete Anna van der Breggen naast de zege greep. De 35-jarige Nederlandse wielrenster, die als kopvrouw van haar ploeg gold, bevond zich in de slotfase samen met ploeggenote Loes Adegeest op kop. Echter, het tactische spel dat zich in de finale ontvouwde, leidde ertoe dat het tweetal werd teruggepakt door het jagende peloton.

Van der Breggen weigerde op cruciale momenten de kop over te nemen van Adegeest, een beslissing die achteraf werd toegelicht als een strategische keuze om een andere ploeggenote, Mischa Bredewold, in stelling te brengen voor de sprint. Adegeest, die de race van 125,7 kilometer van Lennik naar Overijse kleur gaf, initieerde haar aanval al vroeg. Ze maakte eerst deel uit van een kopgroep van tien rensters en ging daarna samen met Anneke Dijkstra op avontuur. Op 23 kilometer van de finish sloot Van der Breggen aan bij de twee leidsters. Nadat Dijkstra moest afhaken, leek het erop dat Van der Breggen en Adegeest zouden strijden om de overwinning. Maar het plotselinge uitblijven van overnames door Van der Breggen zorgde voor verwarring en gaf het peloton de kans om terug te komen. Op slechts een kilometer van de finish werden ze ingerekend, wat de weg vrijmaakte voor een sprint. De tactiek van Van der Breggen om Bredewold te laten sprinten, resulteerde in een tweede plaats voor Bredewold, achter de Franse Célia Gery, die de zege opeiste. De Brabantse Pijl toont andermaal aan hoe onvoorspelbaar wielrennen kan zijn, zelfs met toprenners aan de start. De nadruk op teamtactiek kan soms averechts werken, zoals in dit geval duidelijk werd. De wielerfans kunnen zich opmaken voor een weekend vol koers met de Amstel Gold Race. Zondag gaat de vrouwenwedstrijd van start om 10.10 uur, gevolgd door de mannenwedstrijd om 11.10 uur. Beide prestigieuze klassiekers zijn live te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Voor degenen die de koersen liever via een livestream bekijken, is er goed nieuws: vanaf 12.45 uur is er een livestream van de vrouwenkoers beschikbaar, en om 15.00 uur begint de livestream van de mannenwedstrijd, die ook op NPO 1 wordt uitgezonden. Het jubileum van de Amstel Gold Race, dat zestig jaar bestaat, wordt zaterdag al gevierd met speciale programmering op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app. Om 17.25 uur ontvangen Dione de Graaff en haar team de toerrijders aan de finishlijn in Berg en Terblijt. De avond wordt afgesloten met een speciale uitzending om 22.30 uur, waarin de rijke historie van zestig jaar Amstel Gold Race centraal staat met boeiende verhalen en terugblikken. De recente editie van de Brabantse Pijl heeft laten zien dat zelfs de grootste namen in het wielrennen geconfronteerd kunnen worden met onverwachte wendingen. Anna van der Breggen, een van de meest succesvolle rensters van haar generatie, kon ondanks een sterke positie in de finale de overwinning niet naar zich toe trekken. Haar beslissing om niet meer over te nemen in de slotkilometers, met als doel ploeggenote Mischa Bredewold de sprint te laten rijden, illustreert de complexiteit van de teampacetiek in het moderne wielrennen. Hoewel de intentie goed was, bleek de uitvoering niet waterdicht. De samenwerking met Loes Adegeest, die een indrukwekkende rit reed en veel initiatief toonde, strandde in de laatste rechte lijn door de tactische keuzes van Van der Breggen. Het peloton, dat constant op jacht was, maakte optimaal gebruik van de aarzeling aan kop en wist het duo op het nippertje terug te pakken. De uiteindelijke tweede plaats voor Bredewold en de zege voor Célia Gery onderstrepen de onvoorspelbaarheid van de sport. De Amstel Gold Race, die aanstaande weekend op het programma staat, belooft eveneens spektakel. Met uitgebreide live-uitzendingen en speciale programmering rond het zestigjarig bestaan van de klassieker, kunnen wielerfans zich verheugen op een vol weekend aan wielerpret, zowel op de weg als op het scherm





