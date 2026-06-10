Tabaksgigant Altria invested in Dutch cannabis experiment,引发 integrity concerns

Nu Altria via Cronos Group investeert in grootste Nederlandse wietkweker, groeit de politieke onrust over het wietexperiment. Partijen eisen regeringsoptreden vanwege mogelijke tabakslobby-invloed en risico's voor de regulering.

De Nederlandse wietexperimenten staan onder druk omdat de Amerikaanse tabaksgigant Altria , bekend van Marlboro, via zijn investeringsdochter Cronos Group een meerderheidsbelang neemt in de grootste Nederlandse wietkweker die deelneemt aan het overheidsexperiment.

Deze overname, die mogelijk miljoenen euro's omvat, roept vragen op over de integriteit van het experiment en de mogelijke invloed van de tabaksindustrie op de regulering van cannabis. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft al een integriteitsonderzoek naar de transactie gestart. Burgerschapspartijen zoals CDA, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie eisen nu dat de regering ingrijpt om deze ontwikkeling tegen te gaan. Zij wijzen op het historische patroon van tabaksbedrijven die gezondheidsrisico's bagatelliseren en agressieve marketing gebruiken.

Progressief Nederland, weliswaar voorstander van het experiment, vreest een extra risico omdat de nieuwe investeerder zich mogelijk niet aan de strenge regels zal houden. D66 en Partij voor de Dieren zien evenwel geen aanleiding tot stoppen van het experiment, maar benadrukken de noodzaak van strikte handhaving van de regels, inclusief een verbod op reclame en de invoering van belastingen voor commerciële verkopers.

De discussie raakt aan de kern van het wietexperiment: kan legalisering de georganiseerde misdaad weren zonder de industrie in handen te geven van concerns met een betwiste geschiedenis





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wietexperiment Altria Cronos Group Tabaksindustrie Integriteitsonderzoek CDA Groenlinks Christenunie D66 Cannabis Legalisatie Georganiseerde Misdaad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Automobilist in Rotterdam betrapt op rijden onder invloed en zonder rijbewijsEen automobilist is afgelopen weekend in de problemen gekomen tijdens een verkeerscontrole in Rotterdam. De man testte positief op cannabis en had geen rijbewijs. Na de eerste controle reed hij toch verder en werd later nog eens aangehouden. Uiteindelijk kreeg hij een boete en werd zijn auto in beslag genomen.

Read more »

Violence and fear of deportation overshadow Haiti's World Cup journeyThe Haitian team's journey to the World Cup is overshadowed by concerns over violent actions by the Immigration and Customs Enforcement (ICE) agency and the fear of deportation. Activists and players express their concerns and the impact of ICE on their lives.

Read more »

Nederland wint moeizam van Oezbekistan in chaotische WK-oefenwedstrijdHet Nederlands elftal comes away with a 2-1 victory over Uzbekistan in a turbulent warm-up match, marked by a red card, injuries and missed chances. Despite the win, concerns grow about the team's readiness for the World Cup.

Read more »