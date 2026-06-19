't Stokertje maakt doorstart na faillissement

Het bekende kachelbedrijf 't Stokertje uit Orvelte,Recentelijk failliet verklaard, opent opnieuw de deur. Siebren Moolenaar van M&M Installatie heeft de naam en een deel van de winkelactiva overgenomen. Hij wil de showroom en de klantenservice voortzetten en in gesprek gaan met de voormalige 33 medewerkers. Ook gedupeerde klanten met openstaande offers kunnen contact opnemen. Moolenaar ziet een logische combinatie tussen kachels en airconditioning, wat een relevant aanbod Alle seizoenen door mogelijk maakt.

Het bekende kachelbedrijf 't Stokertje, gevestigd in Orvelte , heeft onlangs een opmerkelijke wending in zijn ondernemingsgeschiedenis doorgemaakt. Recentelijk nog failliet verklaard, opent het bedrijf nu opnieuw de deur.

De drijvende kracht achter deze doorstart is Siebren Moolenaar van M&M Installatie, die zowel de handelsnaam als een deel van de winkelactiva uit de failliete boedel heeft verworven. Moolenaar UITING enthousiasme over deze overname.

"Ik ben heel verheugd om deze mooie stap te kunnen zetten. 't Stokertje is een regionaal en misschien wel landelijk begrip op het gebied van kachels, dus ik ben er trots op deze showrooms opnieuw te mogen openen", aldus Moolenaar. Moolenaar kommt originally from the installation sector, wat de overname voor hem tot een logische storyline maakt.

"De combinatie van kachels en airco's is vanuit de techniek heel logisch, en zorgt voor een relevant aanbod in alle seizoenen van het jaar. " Met deze visie hoopt hij het bedrijf nieuw leven in te blazen. Voorheen waren er bij 't Stokertje 33 mensen in dienst. Moolenaar gaat nu in gesprek met deze werknemers over hun mogelijke voortzetting binnen het hernieuwde bedrijf.

"We gaan met elke werknemer kijken wat mogelijk is en wat haalbaar om aan het werk te blijven binnen 't Stokertje. We willen echt maatwerk bieden.

" De overname betreft niet alleen het personeel en de showroom, maar ook de klanten die getroffen werden door het faillissement. Iedereen met een onafgeronde installatie of openstaande offerte bij het oude 't Stokertje, wordt uitgenodigd om contact op te nemen.

"Het is heel vervelend voor de gedupeerde mensen en voor iedereen die betrokken is, maar we kunnen het verleden niet veranderen. Ook hier proberen wij echt maatwerk te bieden", besluit Moolenaar. Deze klantgerichte aanpak moet zorgen voor een soepele overgang en het herstellen van vertrouwen. De herstart van 't Stokertje is een voorbeeld van ondernemerschap in een moeilijke economische omgeving.

Het illustreert hoe een bekend merk met een goede reputatie nieuw leven kan krijgen via een overname. Voor de regio Orvelte betekent het behoud van een werkgever en een winkel met karakter. Voor klanten betekent het dat ze een vertrouwde leverancier terugkrijgen. De combinatie van verwarmings- en klimatiseringsproducten past bij de huidige trend naar energie-efficiëntie en comfort het hele jaar door.

Moolenaar's plan is om 't Stokertje te moderniseren zonder de regio en de klanten te verliezen die het zo'n begrip hebben gemaakt. De uitdaging ligt in het integreren van de oude activa, het betrekken van het personeel en het afhandelen van de lopende zaken uit het verleden. Het succes van de doorstart hangt af van het vermogen om maatwerk te bieden zowel aan werknemers als klanten





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