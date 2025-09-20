Sven Roosen stapt ondanks 'verkeerde sport' in WK atletiek met blik op Los Angeles

Meerkamper Sven Roosen, die op de Olympische Spelen in Parijs een knappe vierde plaats behaalde, kampt met beperkte media-aandacht en sponsorinteresse. Hij bereidt zich voor op het WK atletiek in Tokio, ondanks een moeizame voorbereiding door een knieblessure. Zijn focus ligt al op de Olympische Spelen van Los Angeles.

Met een knappe vierde plaats op de Olympische Spelen in Parijs toonde meerkamper Sven Roosen (24) zijn talent en potentie. Hij zette daarmee de beste individuele prestatie neer van een mannelijke Nederlandse atleet op dat evenement. Toch is de erkenning en de status die hij geniet, verbleekt bij de populariteit van atleten als Femke Bol, Niels Laros, Sifan Hassan en Lieke Klaver.

Roosen, die uit Eindhoven komt, lijkt in de schaduw te staan, vooral als het gaat om mediabelangstelling en sponsoring. Hij maakt dan ook de opmerkelijke constatering: 'Ik heb eigenlijk de verkeerde sport uitgekozen'. Deze uitspraak weerspiegelt de realiteit van een meerkamper die strijdt om erkenning in een sport die minder in de spotlights staat dan bijvoorbeeld de sprintnummers of de middellange afstand. Op dit moment is hij in voorbereiding op het WK atletiek in Tokio, een evenement dat voor hem zaterdag van start gaat. De verschillen in aandacht zijn direct zichtbaar tijdens persmomenten. Terwijl andere atleten aan grote tafels zitten, omringd door vele journalisten, is voor Roosen een kleine tafel voldoende. De geringe media-aandacht is een realiteit die hij accepteert, wetende dat de tienkamp bij mannen en de zevenkamp bij vrouwen minder aantrekkelijk zijn voor de media en potentiële sponsors. De situatie voor meerkampers is complex. Er zijn vaak maar twee of drie tienkampen per jaar, met beperkte televisie-aandacht, behalve bij grote evenementen zoals het WK. Persoonlijke sponsoring is tijdens het WK niet toegestaan, waardoor de financiële mogelijkheden beperkt blijven. Ondanks deze uitdagingen haalt Roosen zijn motivatie uit de liefde voor de sport en de variatie die de meerkamp biedt. 'Geen dag is hetzelfde, ik hou van de variatie,' zegt hij. Hij benadrukt de afwisseling die de sport met zich meebrengt. Vroeger overwoog hij weleens om de overstap te maken van de tienkamp naar de 400 meter, een onderdeel waar hij uitblinkt, maar de liefde voor de meerkamp won het uiteindelijk. De periode na de Olympische Spelen in Parijs was echter niet gemakkelijk voor Roosen. Na zijn indrukwekkende prestatie, gevolgd door een periode van tegenslag. Een vervelende knieblessure, met een scheurtje in zijn kniepees, dwong hem tot een lange revalidatie. Dit belemmerde zijn voorbereiding aanzienlijk, waardoor hij tot april bezig was met revalideren. Ondanks de moeizame voorbereiding maakt hij zijn debuut op het WK atletiek in Tokio. Zijn doel is om de tienkamp succesvol te voltooien en verder te werken aan zijn herstel. Hij merkt op dat zijn prestaties op individuele onderdelen, zoals discuswerpen en polsstokhoogspringen, goed zijn geweest tijdens wedstrijden, maar dat hij iets minder zelfverzekerd is dan voor de Olympische Spelen. De focus van Roosen ligt al op de Olympische Spelen van Los Angeles over drie jaar. Hij ziet nog volop verbetering en mikt op de medailles. 'Mocht ik het geluk aan mijn zijde hebben en als ik heel kan blijven, dan ga ik voor de medailles,' aldus de atleet. Naast Sven Roosen, zijn er nog andere Brabanders die deelnemen aan het WK in Tokio. Niels Laros uit Oosterhout (1500 en 5000 meter), Eveline Saalberg uit Vessem (400 meter, 4x400 meter estafette en 4x400 meter mixed estafette), Demi van den Wildenberg uit Helmond (4x100 meter estafette), Nina Franke uit Heesch (4x400 meter estafette) en Marissa Damink-Van der Meijden uit Roosendaal (1500 meter) vertegenwoordigen de Brabantse atletiek





