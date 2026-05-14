Sven Pijnenburg: "Wielrennen is de mooiste sport die er is, maar het heeft iets verschrikkelijks gedaan met mijn leven"

Sven Pijnenburg, een jonge wielrenner uit Raamsdonksveer, heeft een zware ervaring achter de rug. Tijdens een trainingsrit in de buurt van zijn woonplaats kwam hij in botsing met een vrachtwagen en verloor zijn linkerbeen. Ondanks de zware operatie en de vele operaties, probeert hij mentaal en fysiek te herstellen. Hij probeert nu als toeschouwer te blijven genieten van de sport en kijkt mogelijk naar een toekomst in het parawielrennen.

Wat voor Sven Pijnenburg (23) uit Raamsdonksveer een leuke trainingsrit had moeten worden, eindigde in een drama. De wielrenner kwam in botsing met een vrachtwagen en uiteindelijk werd zijn linkerbeen geamputeerd.

Tegenover WielerFlits blikt hij terug op de dag van het ongeval, wat nog steeds dagelijks door zijn hoofd spookt.

“Ik slaap nog slecht, pieker veel en op sommige dagen als je wat minder te doen hebt, ben je er ook veel mee bezig. ” Pijnenburg was net terug van een trainingskamp in Spanje, toen het bij een trainingsrit in de buurt van Raamsdonksveer helemaal misging. De wielrenner van de ploeg JEGG-SKIL-DJR werd aangereden door een vrachtwagen met zand, waarbij het voertuig gedeeltelijk over zijn been reed.

“Het is heel heftig om te bedenken wat voor schade dit soort auto’s kunnen veroorzaken als ze een klein foutje maken. Toen ik daar lag, weet ik nog dat ik dacht dat het nóg veel erger had kunnen zijn”, zegt hij tegen WielerFlits





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wielrennen Ongeval Amputatie Revalidatie Parawielrennen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sven maakt vlogs, werkt bij Bijzonder Media en is special reporter bij Fortuna Sittard - NAC BredaSven, een enthousiaste vlogger, werkt bij Bijzonder Media en was special reporter bij de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en NAC Breda. Hij interviewde Fortuna-trainer Danny Buijs, NAC-coach Carl Hoefkens en ESPN-verslaggever Leo Oldenburger. Ook sprak hij met sterspeler Mohammed Ihattaren en was emotioneel bij zijn afscheid.

Read more »

Nout Wellink roept vakbonden op rust te bewaren: 'Geen gelukkig moment om halve economische oorlog te starten'Topeconoom Nout Wellink roept de vakbonden op 'om een beetje rustig aan te doen'. Volgens hem is het 'niet het meest gelukkige moment om opeens een halve oorlog op economisch terrein te starten', zegt hij in Sven op 1 in reactie op de dreiging van FNV, CNV en VCP met stakingen.

Read more »

Ajax wil opnieuw voorkomen dat de toon gezet is door Sven MislintatAjax komt nadat technisch directeur Jordi Cruijff Sven Mislintat heeft aangetrokken om zijn rol over te nemen van 2023 en is veranderd in zijn keuzes om ervoor te zorgen dat de club in de toekomst 'een slagvaardige' samenwerking met Cruijff heeft en voor toekomstige aankopen over het hoofd meedenkt. Zij omvatten het instellen van een 'slagvaardige' groep om technische directeuren, technische commissaris en vertrouwengelementen rond hem te vormen, die anders alleen verantwoordelijk waren voor technische zaken.

Read more »

'Contractverlenging voor oud-Feyenoorder in Qatar, ook Van Amersfoort blijft'Sven van Beek en Pelle van Amersfoort zien hun avontuur bij Al-Shahaniya uit Qatar verlengd worden. Dat gebeurde na de handhaving voor de club op het hoogste niveau uit dat land, zo weet Voetbal International.

Read more »