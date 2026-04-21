Suzanne Schulting verbindt zich voor twee extra jaren aan Team Essent

Suzanne Schulting zet haar succesvolle samenwerking met Team Essent voort. De schaatsster blijft zich de komende twee jaar focussen op zowel de langebaan als het shorttrack onder de hoede van coach Jac Orie.

De Nederlandse schaatsster Suzanne Schulting heeft officieel bevestigd dat zij haar verbintenis met Team Essent met twee jaar heeft verlengd. Deze beslissing onderstreept haar ambitie om de komende jaren zowel op de langebaan als op de shorttrackbaan op het allerhoogste niveau te presteren.

Voor de 28-jarige atlete voelt het als een logische stap om bij het team onder leiding van trainer Jac Orie te blijven, aangezien zij daar de afgelopen periode de juiste faciliteiten en begeleiding heeft gevonden om haar unieke dubbelprogramma te kunnen uitvoeren. Schulting geeft aan enorm enthousiast te zijn over het vooruitzicht om in de bekende magenta kleuren van het team te blijven rijden. Volgens de meervoudig kampioene heeft ze aan het einde van het afgelopen seizoen een cruciale stap gezet in haar ontwikkeling als langebaanschaatser, wat haar het nodige zelfvertrouwen geeft voor de toekomst. Ze is ervan overtuigd dat er op het ijs nog veel meer winst te behalen valt en dat ze haar potentieel op de lange afstanden nog lang niet volledig heeft benut. Het traject van Schulting bij het team van Jac Orie heeft de afgelopen twee seizoenen al voor indrukwekkende resultaten gezorgd. Met name de successen die ze aan het einde van het laatste seizoen behaalde, vormen de basis voor deze contractverlenging. Zo wist zij begin maart beslag te leggen op de zilveren medaille tijdens de WK sprint in het vertrouwde Thialf-stadion in Heerenveen. Deze prestatie volgde kort op het winnen van de nationale sprinttitel, waar ze op overtuigende wijze alle afstanden naar haar hand zette. Hoewel ze op de olympische 1.000 meter op de langebaan genoegen moest nemen met een achtste plaats en in het shorttracktoernooi helaas strandde in de halve finales van de 1.500 meter, bleef de progressie onmiskenbaar zichtbaar voor de buitenwereld en haar technische staf. Coach Jac Orie spreekt zich zeer lovend uit over de inzet en de capaciteiten van zijn pupil. Hij wijst in het bijzonder naar de fysieke en mentale veerkracht die Schulting toonde door binnen een week twee zware vierkampen af te werken en op beide toernooien het podium te bereiken met goud en zilver. Volgens Orie is het een bewijs van haar uitzonderlijke klasse dat zij in zo een kort tijdsbestek kan excelleren op twee verschillende schaatsdisciplines. Met de huidige tijden die ze op de klok zet, is het volgens de coach evident dat zij inmiddels definitief tot de wereldtop op de langebaan behoort. De komende twee jaar zullen in het teken staan van verdere verfijning en het jagen op nieuwe titels, waarbij Team Essent haar alle steun zal blijven bieden om zowel in het shorttrack als op de langebaan geschiedenis te blijven schrijven op het hoogste mondiale podium





