Suzanne Schulting kiest voor toekomst met dubbelrol in schaatssport

Suzanne Schulting verlengt haar contract bij Team Essent en blijft shorttrack en langebaanschaatsen combineren na een succesvol seizoen.

Suzanne Schulting heeft haar verbintenis met Team Essent verlengd, een besluit dat een duidelijk signaal afgeeft over haar ambities voor de komende jaren. De 28-jarige schaatsster kiest er bewust voor om haar twee sportliefdes, shorttrack en langebaanschaatsen, te blijven combineren. Hoewel ze in het verleden momenten van twijfel kende, heeft de afsluiting van het afgelopen seizoen haar overtuigd van haar eigen kunnen op de langebaan.

De zilveren medaille op het WK sprint, behaald achter de oppermachtige Femke Kok, fungeerde als de ultieme katalysator voor dit besluit. Het smaakt naar meer en geeft haar het nodige zelfvertrouwen om de ingeslagen weg te vervolgen. Het pad naar deze combinatie was echter niet zonder obstakels. In haar eerste jaar bij Team Essent dwongen fysieke klachten aan haar enkel haar tot een noodgedwongen focus op slechts één discipline. Het tweede jaar bewees echter dat de synergie tussen de twee werelden wel degelijk kan werken. Volgens Schulting versterken de disciplines elkaar juist, aangezien ze door de variatie aan trainingsprikkels en de mentale omschakeling tussen de twee sporten telkens nieuwe impulsen krijgt. Ze benadrukt dat ze na periodes van intensieve focus op shorttrack juist scherper aan de start verscheen bij de langebaanwedstrijden, wat voor haar de definitieve bevestiging was dat dit het juiste traject is. Ondanks de logistieke uitdagingen die komen kijken bij het werken met meerdere bondscoaches en complexe trainingsschema’s, ziet Schulting geen reden om haar aanpak te wijzigen. Ze is zich bewust van de noodzaak tot optimale afstemming, maar voelt zich gesteund in haar keuze. De kritiek of twijfel over het gebrek aan focus op één discipline wuift ze weg. Voor haar is het een persoonlijke zoektocht naar het hoogst haalbare. Ze is ervan overtuigd dat ze met de juiste begeleiding nog stappen kan maken. Haar carrière is haar eigen verantwoordelijkheid en ze is vastbesloten om het maximale uit beide disciplines te halen, wetende dat de weg naar de top altijd ruimte voor verbetering biedt. Haar nieuwe contract bij Team Essent vormt de solide basis voor dit avontuur, waarbij ze met een frisse blik en hernieuwd vertrouwen richting de toekomstige toernooien kijkt





