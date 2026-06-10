Suzan Lamens onderuit in tweede ronde grastoernooi Rosmalen tegen Anastasia Potapova

Nederlandse tennisspeelster Suzan Lamens verloor in drie sets van Anastasia Potapova bij het WTA-toernooi in Rosmalen. Na een lange regenonderbreking kon Lamens een vroege voorsprong in de derde set niet vasthouden en mislukte ze op een belangrijke breakpunt. Potapova, recent Roland Garros-verrassing, toonde opnieuw haar grasspecialisme en haalde de tweede ronde.

Suzan Lamens kwam tijdens het grastoernooi in Rosmalen niet verder dan de tweede ronde. De 26-jarige Nederlander, momenteel gerangschikt als nummer 125 ter wereld, kwam niet aan haar balansen tegen de 27e van de wereld, Anastasia Potapova .

De ontmoeting duurde drie sets: 7-6 (5), 4-6, 4-6. Dit was de tweede keer dat Lamens en Potapova elkaar ontmoetten; eerder dit jaar tijdens de Australian Open ontsnapte Potapova na een jeopardiserende start van Lamens. Potapova toonde recentelijk haar potentieel op Roland Garros waar ze titelverdediger Coco Gauff versloeg, al bleef het in Parijs bij een plek in de vierde ronde.

Ook op gras bewees ze in het verleden al sterk te zijn door tien jaar geleden de juniorentitel van Wimbledon te winnen. Tegen Lamens kende Potapova een lastige start; ook liep Lamens面上 een barrière met twee dubbele fouten op 5-6, maar she redde zich en pakte de eerste set in de tiebreak. Na de regen onderbrak Potapovaاظhering een grote kans op een dubbele break, maar she wist haar kansen te benutten.

Lamens startte goed in de derde set maar gaf haar voorsprong weer op. Hoewel she mogelijkheid kreeg om opnieuw te breken, maakte she een inschattingsfout op een cruciale breakpunt, waarna Potapova de wedstrijd uitserveerde





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