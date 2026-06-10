Suzan Lamens: 'Ik wil verder ontwikkelen'

De resultaten van de beste tennisster van Nederland vallen al een tijd tegen. Suzan Lamens is gezakt van plaats 57 naar 125 op de wereldranglijst, maar er is geen paniek. Haar trainer, Martin van der Brugghen, is ervan overtuigd dat de aanpassingen in het spel van zijn pupil vroeg of laat zullen aanslaan.

Soms moet je als topsporter het resultaat ondergeschikt maken aan het grote doel. Daarvan is Suzan Lamens momenteel een goed voorbeeld. De resultaten van de beste tennisster van Nederland vallen al een tijd tegen.

Ze is gezakt van plaats 57 naar 125 op de wereldranglijst, maar er is geen paniek. Verre van zelfs. Vorig jaar zette het verval in, met een reden. Mijn trainer en ik zijn aan mijn aanvallende spel gaan sleutelen.

Ik moest minder verdedigend spelen, aldus Lamens woensdagavond na haar aanpassing van haar spel. Het aanpassen van haar spel ging aanvankelijk stroef. Ik kwam een beetje in een niemandsland terecht. Ik vond mijn aanval nog niet goed genoeg, omdat ik veel fouten ging maken, maar mijn verdediging viel daardoor ook een beetje weg in wedstrijden.

Daar werd ik onzeker van. Ik ben heel plichtsgetrouw. Ik vind het moeilijk om soms iets nieuws te proberen. Ik verloor ook best wat partijen waarin ik een voorsprong weggaf, dat hielp ook niet, legt ze uit.

Toch klinken er vanuit het kamp-Lamens positieve signalen als we even verder kijken dan alleen die ene bal in het net of die zure nederlaag. Ik zeg altijd, stilstand is achteruitgang. Ik wil Suzan verder ontwikkelen, vertelt trainer Martin van der Brugghen, die meer dan tien jaar met Lamens samenwerkt. Van der Brugghen is ervan overtuigd dat de aanpassingen in het spel van zijn pupil vroeg of laat zullen aanslaan.

Ze is momenteel een betere speelster dan ooit, als je dat vergelijkt met twee jaar geleden, maar de resultaten blijven nu nog uit. Op sommige momenten drukt ze niet door in partijen. Dat is de volgende stap. Momenteel valt Lamens buiten de felbegeerde top honderd.

Dat betekent dat ze weer drie zware kwalificatieronden moet spelen om het hoofdschema te halen van een grandslamtoernooi. Op Roland Garros strandde ze in de derde kwalificatieronde, notabene tegen de latere finaliste Maja Chwalinska. Ik had weinig houvast, maar vooral op Roland Garros voelde ik het echt weer de goede kant opgaan, vertelt Lamens. Ik merk ook dat hetgeen waarin ik heb geïnvesteerd, nu veel beter gaat.

Ik heb vooral het gevoel dat ik nu meer kwaliteit in huis heb, maar ik kan pas mijn beste tennis laten zien als ik ook vol vertrouwen zit. Dat geloof en vertrouwen hoopt Lamens snel terug te hebben om zo weer de stap omhoog te maken. Ik heb meer kwaliteit in huis.

Het is voor mij een kwestie om door te gaan, wachten op die beloning, en dan hoop ik op de wereldranglijst nog hoger te komen dan positie 57, klinkt ze vol ambitie. Ook Van der Brugghen is vol vertrouwen over de route die Lamens momenteel bewandelt, ook al kost het haar nu even een plaats in de top honderd. Ze is echt beter gaan het tennissen. Dat valt nu misschien minder op vanwege de resultaten.

Maar wanneer het wel gaat vallen, en daar twijfel ik niet aan, dan wordt alles beter dan ooit. Daar ben ik van overtuigd





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Suzan Lamens Tennis Wereldranglijst Trainer Martin Van Der Brugghen Aanpassingen In Het Spel

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